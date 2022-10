La dernière-née du promoteur Youssou NDOUR, Impack Safa group, a officiellement pris son envol, ce vendredi. Cette réalisation d’envergure est une usine industrielle d’impression et de packaging implantée dans la zone industrielle de Diamniadio. L'inauguration a vu la présence du président Macky Sall.

Dans cette forêt d'infrastructures de la zone industrielle de Diamniadio, l'imprimerie Impack Safa group a commencé à germer, en ce jour du vendredi, après une longue période de gestation qui aura duré dix années. "C'est le fruit d’un partenariat de qualité avec la société égyptienne EL SAFA PRINTING, déjà leader dans le domaine du packaging. Il est doté d'équipements les plus modernes pour s'installer comme véritable catalyseur pour les marchés de l'édition et du packaging. Notre but est d'apporter concrètement notre contribution au développement et à la modernisation des industries polygraphiques du Sénégal", confie le directeur général du groupe GFM.

"Dans la pratique, argumente-il, Impack Safa group pourra produire quarante mille feuilles à l'heure. Il prendra également en compte la formation professionnelle de jeunes qui bénéficieront d'un encadrement in situ dans le domaine de l'imprimerie. Enfin, pour ne citer que cela, des cessions annuelles seront organisées au profit de cinquante jeunes, avec des opportunités d'emplois offertes".

L'un des invités de marque de cette cérémonie inaugurale, le président de la République, a salué le caractère stratégique de cet investissement. "C'est le packaging qui habille le produit et d’une certaine manière, c’est le packaging qui vend le produit. Il faut dire que notre pays souffre d’un déficit dans ce domaine. Nous franchissons aujourd’hui, grâce à vous et votre partenaire, une étape significative dans la réduction de ce gap", s'est réjoui le locataire du palais.

Macky Sall a aussi magnifié les opportunités de travail qui accompagnent cette toute nouvelle unité. "Je n’oublie l’impact sur l’emploi, celui des jeunes en particulier, et le transfert de technologie et de savoir-faire. C’est dire que l’industrie du packaging au Sénégal fait aujourd’hui un grand bond technologique, un grand bond en avant", a-t-il confié.

Selon le chef de l'État, l'initiative est d'autant plus salutaire qu’elle rejoint parfaitement le Plan Sénégal Émergent. "Je m’en réjouis, d’autant plus que cette unité est parfaitement en harmonie avec notre stratégie d’industrialisation du Sénégal qui est la stratégie 2021-2035, conformément à l’axe premier du PSE, dédié à la transformation structurelle de l’économie, qui porte sur le développement des industries à forte intensité technologique et d’innovation, à l’image d’Impact et Safa Group".

À tout seigneur, tout honneur

L'initiateur de cet important projet y est naturellement allé de ses appréciations. "Ce jour est pour moi, un moment important, car, à travers le démarrage des activités de l’imprimerie Impack & Safa Group, nous entrons dans l’industrie manufacturière. C'est-à-dire la production de produits d’impression et d’emballage de qualité en grand nombre", s'est félicité le PCA du groupe Futurs médias, Youssou Ndour.

L'artiste aux multiples tubes a aussi tenu à partager toute sa fierté par rapport à ce nouveau jalon important posé. "Ce projet me passionne, car, à travers lui, grâce à Dieu, je peux continuer à concrétiser un souhait, celui d’être utile à ma communauté et d'œuvrer en Afrique pour la création d’emplois. Il est temps de produire plus dans notre pays et en Afrique», a lancé chanteur et homme d’affaires.

D’ailleurs, il voit déjà très grand avec le nouveau venu et pense déjà conquérir le marché sous-régional, comme en témoignent ses propos. "Je sais que le challenge est immense, car l’ambition de cette imprimerie dépasse nos frontières. Elle devrait rayonner dans toute l'Afrique de l’ouest. Oui, il s’agit pour nous de satisfaire qualitativement et quantitativement le marché national et de nous projeter dans la zone Cedeao."

Il a fini par inviter les entrepreneurs sénégalais à s’ouvrir davantage au monde, afin d’acquérir plus d’expérience, d’apprendre des autres, pour s’améliorer et devenir de réelles forces de propositions et d'actions. "Armés de nos ambitions, nous nous sommes rapprochés du leader Égyptien dans le domaine de l’impression et du packaging, le groupe panafricain Al Safa Printing. Sans cette prise d'initiative rendue possible grâce à toutes ces expériences accumulées, ce projet n'aurait jamais vu le jour", a-t-il conclu.

Mamadou Diop stagiaire