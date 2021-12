Après avoir procédé au lancement officiel des travaux de la Maison de la femme de Hann Fort B le 21 janvier dernier, le maire de Hann/Bel Air, Babacar Mbengue a procédé à son inauguration. L’objectif est de renforcer l’autonomisation des femmes à travers des formations visant à augmenter leur capacitation en vue de développer notamment des activités de l’économie.

Il y a quelques jours, le maire de Hann/Bel Air, Babacar Mbengue, inaugurait un Daara moderne au sein de sa commune. Il a procédé à l’inauguration d’une autre infrastructure : la Maison de la femme de Hann Fort B. Ce nouveau bijou offrira, sans aucun doute, de grandes possibilités fonctionnelles aux femmes de cette localité et de la commune de Hann. L’objectif est de renforcer l’autonomisation des femmes à travers des formations visant à augmenter leur capacitation en vue de développer des activités de l’économie sociale et solidaire génératrices de revenus.

‘’Quand on parle de maison de la femme, on fait allusion à son autonomisation économique. D’ailleurs, on commence à parler d’autonomisation politique. Mais aujourd’hui, notre ambition est d’accompagner les dames pour qu’elles puissent donner un contenu à cette bâtisse. C’est pour dire que depuis la pose de la première pierre, nous avons travaillé en parfaite intelligence. Elles ont une vision très claire de ce qu’elles veulent faire. Leur ambition, c’est de voir tous les produits qui seraient produits ici se retrouver dans les rayons des supermarchés, dans le commerce de manière générale’’, a déclaré M. Mbengue au cours de la cérémonie d’inauguration à laquelle des organisations féminines et plusieurs autorités locales ont pris part.

Ainsi, ce complexe multifonctionnel abrite, entre autres, des salles d’exposition, des salles de formation et des locaux de production. Avec l’appui de la municipalité de Hann-Bel Air, y seront dispensés des cours d’entreprenariat, d’alphabétisation fonctionnelle, d’apprentissage du Coran, de couture, de cuisine, de transformation des produits locaux, d’économie à la vie familiale, etc.

Président de l’Amicale des femmes de Hann Fort B, Aminata Ly a exprimé toute sa satisfaction. ‘’Notre émotion est grande en ce jour que nous partageons avec toutes les associations féminines de Hann/Bel Air, car on n’inaugure pas tous les jours une maison de la femme, de surplus une maison dont le projet a été initié par les femmes elles-mêmes’’, dit-elle. ‘’L’inauguration de ce bâtiment n’est pas seulement un temps symbolique. C’est d’abord, et avant tout, un tournant décisif pour la vie de cette association’’, a-t-elle indiqué. La particularité de ce foyer est qu’il se trouve dans une cité abritant une prison pour mineur communément appelée prison du Fort B. Donc, les revenus tirés des activités des femmes serviront, en partie, selon Aminata Ly, à l’accompagnement social des mineurs détenus dans la prison.

Cet événement constitue l’aboutissement d’un projet collectif entrepris par l’Amicale des femmes de Hann Fort B et dont la municipalité de Hann/Bel Air a bien voulu prendre en charge de la construction. En effet, la réalisation de ce complexe découle d’une volonté commune des femmes de la localité qui, en 2006, décidant de prendre leur destin en main, se sont regroupées en association avec comme objectif de participer activement au développement socio-économique et culturel de leur localité. En 2009, après l’obtention de son récépissé d’existence, l’Amicale des femmes de Hann Fort B a sollicité et obtenu de l’Etat du Sénégal un bail de 150 m2 sur lequel est érigé ce bâtiment. Déterminées et très engagées dans leur démarche, ces braves dames ont elles-mêmes, sur fonds propres et avec le soutien de quelques bonnes volontés, démarré la construction du foyer. Après la réalisation des fondations, vu que la construction demandait des moyens financiers conséquents, l’amicale a sollicité l’appui de la municipalité de Hann/Bel Air pour l’achèvement des travaux.

Le maire Babacar Mbengue, séduit par le projet des femmes et fidèle à son engagement aux côtés des femmes de sa commune, en a fait son affaire personnelle. C’est ainsi qu’il a pris en charge la construction. Chose promise, chose faite. ‘’Une femme autonome et épanouie est gage d’un foyer heureux, d’une communauté paisible et, à terme, d’une nation stable et développée. Donc, le maire, à travers cette infrastructure, a renforcé l’autonomisation et l’épanouissement des femmes de sa commune. Conscient que les femmes sont incontestablement une force active incontournable pour le développement économique durable, il n’a ménagé aucun effort pour les accompagner dans toutes leurs activités’’, a applaudit Aminata Ly. Selon l’Amicale des femmes de Hann Fort B, entre autres réalisations de Babacar Mbengue en faveur des femmes de sa commune, il y a les subventions annuelles que la municipalité de Hann/Bel Air octroie aux associations féminines, les formations de renforcement de capacités qu’il propose régulièrement aux associations féminines, les partenaires techniques et financiers avec qui il les mette en rapport.

