Les audiences, qui devaient se tenir au tribunal de grande instance de Diourbel, sont renvoyées à une date ultérieure, à cause de l’incendie d’une partie du tribunal. La Raddho s’indigne et demande la réhabilitation urgente de la salle d’audience, mais aussi la construction d’un palais de Justice digne du nom.

Les prévenus devront garder leur mal en patience, suite à la mesure prise par le président de renvoyer les audiences qui devaient se tenir au tribunal de grande instance de Diourbel. Les prévenus et les autres usagers sont concernés par la mesure. Selon la note prise par Pape Mohamed Diop, le président du tribunal de grande instance, en date du 8 mars 2021, ‘’à la suite des dégâts matériels constatés au niveau de la salle d’audience et qui ont un impact direct sur un bon usage, la tenue des audiences est momentanément suspendue et les délibérés en cours prorogés. Les nouvelles dates d’enrôlement et de renvoie feront l’objet de communication par voie d’affichage et au niveau du greffe de céans. Les dispositions sont déjà prises pour une réhabilitation du local dans les meilleurs délais, afin d’assurer la continuité du service public’’.

Suite à cette mesure, l’Observatoire décentralisé des droits humains de la Raddho, par le biais de son coordonnateur régional, interpelle les hautes autorités du pays à hâter les travaux de réhabilitation de la salle d’audience, pour que les droits des prévenus soient préservés. Le coordonnateur ajoute : ‘’Les autorités judiciaires de Diourbel viennent de prendre une mesure pour suspendre les audiences, parce qu’elles n’ont pas de salle pour tenir les audiences.

La grande salle a été incendiée dans la nuit du jeudi au vendredi ; une décision regrettable prise à leur corps défendant. Celui qui est responsable de tout cela, c’est l’Etat du Sénégal qui, le 25 juillet 2012, avait pris la décision, par l’entremise d’Aminata Touré, alors ministre de la Justice, Garde des Sceaux, de construire dans un délai raisonnable le tribunal de Diourbel, parce que l’ancien était menacé de ruine.’’

Selon lui, depuis lors, les acteurs de la justice ont été délocalisés dans des maisons qui ne s’y prêtent pas. ‘’Ce n’est même pas décent pour les travailleurs, parce que le bâtiment du tribunal de grande instance se situe sur la route, ce qui expose aussi les populations qui viennent assister aux débats d’audience. Il s’y ajoute aussi qu’il n’y a aucune commodité pour la préservation des droits des prévenus, surtout s’ils doivent être gardés dans la cave. C’est le lieu pour moi, en tant que coordonnateur de l’Observatoire décentralisé des droits humains, de lancer un cri du cœur au président de la République, Macky Sall, pour lui demander de tout faire pour que Diourbel puisse avoir un palais de Justice. Et cela ne sera que justice pour les justiciables’’, ajoute-t-il.

Dans un autre registre, des personnes ont été interpellées. Sur deux d’entre-elles, pèsent de lourds soupçons concernant l’incendie de la salle d’audience. Elles pourraient être mises sous mandat de dépôt et jugées en flagrants délits, en audience correctionnelle.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)