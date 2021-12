La République populaire de Chine et l’Organisation des Nations Unies pour le développement (Onudi) ont offert, hier, un incinérateur d’une valeur de 82 millions F CFA à l’hôpital Fann. Il devrait aider à neutraliser et éliminer des déchets biomédicaux de cet hôpital et des structures de santé qui viendront y déposer leurs déchets. Selon le représentant de l’Onudi, Christophe Yvetot, dans les hôpitaux, il y a des problèmes avec les infections nosocomiales que le patient peut contracter lors de son séjour d’hospitalisation.

Cet équipement, dit-il, permettra de traiter et d’éliminer 470 kilogrammes de déchets biomédicaux par jour. Ce qui va, à son avis, améliorer les performances de l’hôpital. ‘’Ces incinérateurs sont déjà installés dans les hôpitaux de Tivaouane et de Ziguinchor. Ils permettront d’augmenter de 40 % les performances de l’hôpital bénéficiaire. Le docteur Cheikh Tacko Diop, Directeur de l’hôpital Fann souligne que cette machine d’une grande capacité va permettre d’incinérer quasiment tous les déchets biomédicaux.

...‘’L’équipement a une capacité d’incinération de 470 kilos de déchets biomédicaux par jour. Ce qui dépasse largement nos besoins et qui nous permet d’appuyer les autres structures environnantes, mais également les structures privées qui sont dans la commune de Fann, Point E’’, fait savoir le Dr Diop. Selon lui, les déchets biomédicaux ont connu une augmentation avec la Covid-19. C’est après ce constat que la Jica et l’Onudi ont décidé de leur octroyer cet incinérateur. ‘’L’hôpital Fann produit environ 300 kilogrammes de déchets biomédicaux par jour. Il y a une différence de 170 kg que nous allons attribuer aux autres structures de santé qui seront facturées d’une modique somme qui aidera à l’entretien et au fonctionnement de l’incinérateur’’, précise-t-il.

Pour l’ambassadeur du Japon au Sénégal, l’incinérateur est un équipement important, parce que permettant de traiter les déchets médicaux qui constituent un danger pour la santé des populations et l’environnement. Surtout qu’avec cet incinérateur, on peut traiter et brûler sans qu’il y ait des conséquences sur les riverains de l’hôpital. Il a promis que le Japon continuera de soutenir la politique sanitaire sénégalaise, surtout la couverture sanitaire universelle.