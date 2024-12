Suite à une rencontre entre les deux organisations consuméristes, l’Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) et le Réseau des usagers du service public (RUSP) encouragent le ministre de l’Industrie et du Commerce pour son engagement à relancer l’industrie textile et toutes les activités connexes liées au secteur particulièrement dans le domaine de l’habillement.

Dans un communiqué conjoint, les deux organisations font savoir que ces usines font vivre des milliers de personnes, femmes et hommes, travaillant dans les ateliers de confection à travers tout le pays. Selon ces organisations, cette option va permettre de réorienter l'enveloppe de 30 milliards F CFA consacrée aux importations et qui, en définitive, ne sert qu'à enrichir des pays déjà suffisamment industrialisés au détriment de nos populations appauvries.

“Cependant, notent-ils, nous demandons que cette interdiction se fasse progressivement et elle doit être accompagnée d’une large campagne de communication en raison des habitudes vestimentaires ancrées dans le quotidien du consommateur sénégalais”. D'après le communiqué parcouru par ‘’EnQuête’’, les deux organisations préviennent que les lobbies ne vont pas se laisser faire, mais l'État doit aller jusqu'au bout de manière progressive.

“Nous, associations de consommateurs, les invitons à nous associer au processus pour éviter toute confrontation entre les importateurs de friperies (coût de l’importation 30 milliards F CFA). Dans cette perspective, les associations de consommateurs invitent l’État à les associer à une réorientation du potentiel des investisseurs que sont les importateurs de friperies, dans la densification de la filière du textile qui va de la culture au produit fini suivant toutes les échelles de la production”, plaident les consuméristes.