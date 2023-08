La 3e édition des Pulses influencer Awards 2023 aura lieu le 7 octobre prochain. Elle va se dérouler simultanément au Sénégal, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Ouganda et en Côte d'Ivoire.

Elle a pour but de célébrer la créativité numérique, l'innovation et les efforts de construction communautaire des créateurs de contenus et influenceurs au Sénégal et dans toute l'Afrique. Hier, lors d'un point de presse, la DG de Pulse au Sénégal a annoncé que 150 influenceurs ont été sélectionnés.

D'après Codou Mbodj, pour gagner ce concours, il faut être représentatif sur les réseaux sociaux, créateur de contenus positifs et qui impactent sur la population, etc. Concernant les résultats, selon elle, les internautes vont voter ainsi que les membres du jury. Dans chaque catégorie, il y aura trois gagnants et le premier, en sus du trophée, il aura une somme d'argent.