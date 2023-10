Au Sénégal depuis quelques jours, dans le cadre de l’initiative Grand Challenges qui se tient du 9 au 11 octobre pour la première fois au Sénégal et en Afrique de l’Ouest, Bill Gates s’est félicité des progrès réalisés par le pays dans certains domaines de la santé, de l’innovation et de la recherche.

Bill Gates est au Sénégal depuis quelques heures, dans le cadre de l’initiative Grand Challenges qui sera ouverte aujourd’hui à Diamniadio, sous la présidence du chef de l’État. Dans un document parcouru par ‘’EnQuête’’, le milliardaire se réjouit des performances réalisées par le pays dans certains domaines de la santé. ‘’Le Sénégal a réalisé des progrès remarquables en matière de réduction de la mortalité infantile et d'amélioration de la nutrition. Je suis très heureux d'être là pour la toute première réunion annuelle de Grand Challenges en Afrique de l'Ouest’’, déclare-t-il, estimant que l’innovation est une priorité absolue.

Satisfait par ces progrès, le milliardaire américain, qui salue l’expertise sénégalaise, invite le monde entier à s’inspirer de ce modèle pour améliorer la santé mondiale. Pour y parvenir, il appelle à renforcer l’écosystème national de recherche et de développement, et à promouvoir la science et l'innovation dans toute l'Afrique. ‘’J'ai hâte, s’enthousiasme-t-il, d'entendre les scientifiques et les experts du pays et de toute l'Afrique qui travaillent à relever les défis pressants au niveau mondial tels que le paludisme, l'adaptation au changement climatique et la mortalité infantile’’.

Dans cette dynamique, le Sénégal peut s’estimer heureux d’avoir un allié de taille en la personne de M. Gates.

Le milliardaire revient sur les actions de sa fondation au pays de la Téranga : ‘’Le travail de notre fondation avec le Sénégal sur les Grand Challenges est l'un des nombreux aspects d'un partenariat à long terme et à fort impact. L'année prochaine, notre fondation prévoit d'ouvrir un bureau à Dakar pour continuer de travailler avec le Sénégal sur les priorités en matière de santé mondiale et de développement qui peuvent transformer des vies dans la région et au-delà.’’

Au fil des années, explique le patron de Microsoft, le gouvernement sénégalais a été un partenaire dans plusieurs domaines clés, notamment l'extension des services d'assainissement, l'augmentation de la disponibilité des contraceptifs injectables et la promotion de l'égalité des sexes.

Dans le programme du milliardaire, il prévoit de se rendre à l'Institut Pasteur de Dakar (IPD) pour découvrir les derniers travaux de ses scientifiques. ‘’Depuis plus de dix ans, notre fondation s'est associée à l'IPD pour mettre l'accent sur la recherche, le renforcement de capacité du personnel, la surveillance des maladies et les programmes de bioproduction. Nous travaillons actuellement avec IPD pour développer de nouveaux vaccins contre la shigellose, une maladie diarrhéique mortelle qui tue des centaines de milliers d'enfants chaque année. IPD aide plus de 20 pays africains à détecter et à gérer les épidémies et accroît considérablement la disponibilité des tests de diagnostic pour le Covid, des tests pour d'autres maladies majeures étant en cours d'élaboration.’’

Grâce à des partenaires tels que ceux présents ici au Sénégal, s’est-il par ailleurs félicité, le pipeline d'innovations en santé mondiale est plus solide que jamais. Il s’est particulièrement réjoui de l'impact potentiel de ces innovations sur la santé dans les années à venir.

Il faut rappeler que c’est la première fois que cette importante rencontre dédiée à l’innovation et à la recherche initiée par la fondation Bill et Melinda Gates se tient en Afrique de l’Ouest et ce sera dans la capitale sénégalaise.

MOR AMAR