Les inondations sont monnaie courante à Kaolack, notamment dans la commune. Ainsi, à l’initiative de la Direction de la Prévention et de la Gestion des inondations, s’est tenu un atelier présidé par le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt. Les causes de ce phénomène ont été identifiées, des solutions suggérées.

À travers le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, selon le représentant de la Direction de la Prévention et de la Gestion des inondations, Amadou Konaté, la cartographie des zones d’inondation a été réalisée par les autorités au regard des séries d’inondations connues au Sénégal. Il a également annoncé qu’un travail de modélisation a été fait pour affiner le travail. Il l’a fait savoir hier au cours d’un atelier de caractérisation des risques d'inondation dans la commune de Kaolack.

D’après le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt, cette rencontre vise, au-delà de l’identification des problèmes, à élaborer un plan de gestion des risques liés aux inondations. Selon l’exécutif régional, les causes des inondations ont été identifiées. Il s’agit d’’’une conjonction de facteurs physiques avec une basse topographie au niveau de la commune, une faible pente ne favorisant pas l’écoulement des eaux combinée à une texture du sol qui ne favorise pas non plus l’infiltration de l'eau’’, a soutenu M. Watt.

D’autres facteurs anthropiques sont généralement listés. Il relève le fait que les populations occupent des zones non aedificandi et que celles-ci adoptent des comportements facilitant les inondations. Le changement climatique aussi a été souligné comme étant l’une des causes.

En effet, si l'on se fie au gouverneur, le réchauffement climatique accentue le phénomène des inondations, car il est établi que le changement climatique conduit à la montée des eaux, à des proportions qu’on ignore. Mais ce qui est constant, c’est que ce phénomène contribue à la persistance du phénomène des inondations à Kaolack, selon le gouverneur qui mentionne qu’après cette caractérisation, l’impact des inondations sur les activités humaines et les infrastructures a été évoqué. C’est ce qui fait qu’il ‘’est nécessaire de trouver des solutions aux inondations’’. Des solutions structurelles surtout en interdisant l’occupation des zones non aedificandi. ‘’Il faut rétablir la fonction drainante de la ‘bande d’Aouzou’, une trajectoire des eaux pluviales. Sans quoi, il sera difficile de trouver des solutions durables à ce phénomène récurrent des inondations’’, a-t-il énuméré.

Il faudrait redimensionner les ouvrages existants, qui ne sont plus conformes à la croissance démographique. Avec cette approche, l’espoir de tourner la page sombre des inondations sera permis, selon le représentant du directeur de la Prévention et de la Gestion des inondations. ‘’La recherche de solutions sera facilitée grâce à ce travail d’identification des problèmes. Les différents services régionaux, les autorités administratives, les élus territoriaux et les acteurs communautaires ont été associés à l’atelier pour trouver des solutions après les avoir identifiés’’, a dit Amadou Konaté.

Alioune Badara Diallo Kane