Mamadou Guèye a été installé avant-hier à la tête de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Il a profité de cette occasion pour faire des promesses à l’endroit de cette population de la banlieue dakaroise.

Avant-hier, lors de sa cérémonie d’installation, le tout nouveau maire élu de la commune de Djiddah Thiaroye Kao a soutenu que c’est un privilège pour lui d’avoir été choisi par des populations vaillantes et résilientes pour diriger la commune. ‘’Nous nous félicitons de cet élan démocratique qui a prévalu aujourd’hui, cet élan républicain qui a fait que nous avons pu installer notre bureau dans la plus grande sincérité, les règles de l’art et démocratiques. Le bureau a été très bien élu, tout comme nous avons été élu par les populations de Djiddah Thiaroye Kao. Nous nous sentons reconnaissant d’être investi d’une charge que nous avons l’obligation de mener à bon port. Cela passe par des réalisations importantes. Le concours de l’Etat qu’on va solliciter, une intelligence avec la ville de Pikine qu’on va établir pour que cette commune respire mieux, connaisse un autre visage. Pour qu’on ait une vie salubre, un environnement plus sain, des investissements lourds, modifier la carte sanitaire, scolaire de Djiddah Thiaroye Kao’’, a soutenu Mamadou Guèye.

Le nouveau maire veut booster l’économie, en donnant aux jeunes et aux femmes la possibilité de voir leurs talents éclore. Que cette économie puisse donner aux populations les possibilités de réaliser une vie encore meilleure que celle qu’elles ont connue jusqu’ici.

Après l’installation du maire Mamadou Guéye, les 8 adjoints au maire ont été élus avec le respect de la parité. Il s’agit de Mamadou Diop, Sophie Ndiaye Cissokho, Oumar Sow, Ndèye N. Niang, Modou Maty Niang, Aissata Talla, Yaba Dieng et Dr Oulimata Guèye.

Lors de sa campagne, Mamadou Guèye s’était engagé à créer un conseil consultatif de Développement (CCD) qui regroupera toutes les entités de la commune, à mettre en œuvre une plateforme numérique d’échanges et de partage sur les questions liées au cadre de vie et au développement de la commune, de formaliser les conseils de quartiers, de renforcer le contrôle citoyen par l'organisation d'un forum de restitution chaque année et d’installer une radio municipale pour renforcer la citoyenneté.

Il avait aussi promis de rénover et moderniser les infrastructures marchandes de la commune, de renforcer le tissu économique local, avec l’ouverture d’un micro-crédit municipal, afin de créer les conditions de l’auto-entreprenariat des jeunes et des femmes, de faire le plaidoyer pour la construction d'un Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme (CDAF) dans la commune, de construire des logements sociaux à travers le programme partenariat public-privé-population. Il souhaitait aussi faire de cette commune, une qui éduque, soigne et qui sera très assainie.

CHEIKH THIAM