Installation Guédé

A l’issue d’une cérémonie riche en couleurs et marquée par de nombreuses déclarations, le nouveau maire est revenu devant la presse sur ses promesses de campagne contenues dans le contrat de mandature présenté aux électeurs. « Nous avons la commune la plus vaste de la région de Saint-Louis avec quatre cours d’eau qui la traversent », dit M. BA pour souligner le potentiel agricole de Guédé Village où, avec son mouvement MCDES-Madiba, il a déjà commencé à initier un certain nombre de projets dans le domaine agricole notamment la culture de blé, d’oignons et de tournesol.

Avec l’aide de l’Etat et de la coopération décentralisée, le nouveau maire compte doter chaque famille de lopins de terre d’un à cinquante hectares en favorisant les aménagements préalables nécessaires à l’exploitation des terres. « 20 à 30 ares, ça ne sert à rien, si vous payez le coût hydraulique, les intrants », explique le nouveau maire, avant d’ajouter : « On a le plus grand grenier de terres arables dans le Nord du Sénégal ». Le nouveau maire mise visiblement sur l’activité agricole pour changer le visage de sa commune très peu nantie actuellement. Un vaste challenge qu’il se donne de réaliser sur les cinq années que durera son mandat avec d’autres défis dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’emploi des jeunes.