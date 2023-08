Mame Ousmane Ndoye a été investi, ce samedi, candidat à l'élection présidentielle de 2024, par le mouvement Sunugal Gaal Ca Kanam. Qui est ce nouveau candidat qui ne fait pas de la politique un métier ?

Les membres du mouvement Sunugal Gaal Ca Kanam ont porté leur choix sur Mame Ousmane Ndoye. Ils ont décidé de faire de lui leur candidat à l'élection présidentielle de 2024. La cérémonie d'investiture s'est déroulée ce samedi. À cette occasion, le mouvement a donné les raisons de cette candidature.

Pour ses membres, la réussite d'une action politique réside dans la parfaite maîtrise du pays. Ce qu'ils n'ont pas trouvé chez le président sortant qu'il a été vilipendé. ''Nous avions pensé que Macky Sall a une parfaite maîtrise du Sénégal, sauf qu'il a voulu construire le Sénégal à partir du haut. C’est-à-dire le Sénégal des infrastructures, de grands chantiers. Alors que le président Mame Ousmane Ndoye considère que le plus grand des chantiers devrait être le peuple sénégalais'', a déclaré le coordinateur du mouvement Bassirou Faye.

Une autre cérémonie d'investiture est prévue dans les jours à venir, en présence du concerné. Cette fois-ci, elle sera organisée par la coalition Union nationale Joowando Sunu Gaal Ca Kanam. Celle d’hier a permis de dresser le profil du candidat.

En effet, Mame Ousmane Ndoye a fait ses humanités à l'école franco-arabe Malick Sy de Yoff. Enfant, tel un surdoué, le parcours qu'un élève moyen fait en 10 ans, il l'a fait en six, voire cinq ans seulement. Ses maîtres ont jugé nécessaire de lui faire sauter des classes. Il a obtenu le COP en 1981. Un peu plus tard, il décroche le Baccalauréat. Intelligent, le jeune Mame Ousmane Ndoye n'a eu que des mentions honorables.

Mais en 1983, son père parti à la retraite, le brillant élève abandonne les études pour se former à des métiers d'avenir. Grâce à sa détermination, il se fait appeler ‘'l'homme aux 12 métiers''. Aujourd'hui, Mame Ousmane Ndoye a une maîtrise parfaite du foncier, selon ses partisans. C'est son grand-père qui l’a pris à ses côtés, pour l'initier dans le domaine foncier. Puis, Mame Ousmane Ndoye a développé ses compétences auprès de son oncle Mbaye Diop qui fut agent au Domaine, à la conservation foncière.

Ainsi, il maîtrise le cadastre et l'urbanisme. S’agissant du droit foncier, l'ancien magistrat Ibrahima Diarra, père de l'artiste Kader Pichinini, l'a formé sur tout ce qui est en rapport avec la procédure foncière. À la suite de cela, des voyages ont été entrepris par le candidat en vue de renforcer son expérience. De retour au bercail en 1989, l'agent foncier et immobilier a créé sa société le Groupe Mbengue et Ndoye.

Doté d'un esprit entrepreneurial, dans le cadre de la création d'emplois, il a signé des conventions pour installer des usines de fabrication de bateaux de pêche, créer des unités d'huilerie et des fermes agricoles.

Aujourd’hui, le chef d'entreprise, connu pour ses actions sociales, se veut différent de ceux qui entrent en politique pour se servir. Et le ''frère'' du jaaraf Youssou Ndoye n’attend point d'être à la tête du pays pour servir.

Pour aider les Sénégalais à détenir l'économie du pays, Mame Ousmane Ndoye est sur le point de développer un commerce de proximité, en créant des supermarchés à domicile. C'est dans ce sens qu'il a financé des femmes réunies autour d'un réseau. L'idée est de créer une sorte de connexion, une plateforme d'échanges de produits agricoles issus de diverses contrées au Sénégal. Ces femmes deviennent à la fois leurs propres bailleresses et clientes.

En outre, Mame Ousmane Ndoye est de ceux qui pensent que l'on doit obliger les entreprises étrangères à faire du transfert de compétences en créant des sociétés de fabrication ou de montage en lieu et place d'ouverture simplement des showrooms.

Dans un autre registre, il est préoccupé par le développement du secteur culturel, avec la création d'industries dans différents sous-secteurs.

Par rapport à la paix en Casamance, il ne cesse de poser des actes pour la stabilité de la région.

Expérience politique

Si Mame Ousmane Ndoye n'est pas politicien de métier, il n'est pas novice dans ce domaine. Celui qui fréquentait Cheikh Anta Diop, à l'âge de 13 ans, est aussi un neveu à Abdoulaye Diack, ancien maire de Kaolack. Sans pour autant être membre du PS, il a cheminé avec son ''aîné'' Khalifa Sall, lorsqu'il aidait Mamadou Diop durant des élections locales. Mame Ousmane Ndoye a milité pour le compte de Narou Mbengue, lors de certaines présidentielles au sein du PDS. Il a aussi milité pour le professeur Bathily du Fouta. Et partout où il est passé, il participait considérablement au financement des activités.

Natif de Yoff, village voisin de Ngor et de Ouakam, Mame Ousmane Ndoye a une coloration nationale. C'est un petit-fils de Maba Diakhou Ba, Mamadou Assane Mbengue qui fût jeune directeur de cabinet du président Senghor, jaaraf Issa Mbengue, El Hadj Baye Sikim, feu Mass Mbengue, Mamadou Diop du PS, Mbaye Samb, grand imam de Dakar Alioune Moussa Samb, du professeur Assane Seck, etc.

BABACAR SY SEYE