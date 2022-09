Jamra/Mban Gacce

La décision de la DCI de censurer ‘’Rebelles’’ satisfait Jamra et Mban Gacce. ‘’Jamra et ses alliés approuvent la censure que la Direction de la Cinématographie (DCI) vient de servir, ce 8 septembre 2022, à la série télévisée «Rebelles», annoncée par la maison de production Marodi. Et dont la bande-annonce était déjà illégalement en diffusion sur les plateformes digitales comme YouTube’’, lit-on dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.

‘’Dans sa missive adressée à Marodi, la DCI a demandé l’arrêt immédiat des tournages et le retrait de la bande-annonce de la chaîne YouTube, considérant que le contenu de la série «Rebelles» n'est pas conforme à nos valeurs. Notons que si la DCI a dû frapper aussi énergiquement sur la table, c'est parce que le "forcing" que voulait imposer Marodi avait tout l'air d'une défiance à l'égard de l'autorité de tutelle.

En effet, en dépit du rejet, par la DCI, de sa demande d'autorisation de tournage, Marodi a malgré tout démarré le tournage et mis en ligne sa bande-annonce’’, se désolent Mame Mactar Guèye et Cie. ‘’Aucun producteur de séries télévisées ou cinématographiques n'a le droit, sous prétexte que «ce n'est que de la fiction», de faire la promotion de contre-valeurs aux antipodes de nos réalités socioculturelles, ou mettant subtilement en péril la stabilité sociale, l'unité nationale et la sécurité territoriale. Surtout pour des préoccupations essentiellement mercantiles’’, soulignent-ils.