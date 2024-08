Jiggen Jogal 

Jiggen Joggal a pour objectif d'améliorer les infrastructures en investissant dans des infrastructures de formation de qualité pour répondre aux besoins des jeunes, de renforcer le soutien au transport en mettant en place des solutions de pour faciliter l'accès aux formations et aux emplois, de soutenir davantage les activités génératrices de revenus avec un financement adéquat et un accompagnement technique. Ce projet a impacté plus de 2 000 filles et femmes qui sont en difficulté dans les régions de Dakar et de Thiès. Selon sœur Marie N. Tendeng, responsable des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur au niveau du Sénégal, ce projet de quatre ans est arrivé à terme.

Hier, c'était l'occasion de l'évaluer. "Il avait pour objectif l'autonomisation des femmes, la scolarisation des enfants, la réinsertion socioprofessionnelle, la formation professionnelle des jeunes filles et garçons. C'est ainsi que nous avons déroulé pendant quatre ans. Nous donnons aussi à nos cibles de quoi démarrer des activités génératrices de revenus. Pour les femmes nous avons deux catégories à savoir les femmes en situation de vulnérabilité dont nous renforçons les compétences et qui ont maintenant des cantines pour vendre les produits.

L'autre catégorie c'est des femmes en situation de prostitution à qui nous avons remis des microcrédits pour développer des activités génératrices de revenus au niveau individuel. Nous avons aussi des centres de restaurations à Dakar et à Thiès, et qui sont pour nous un moyen de prévention", a soutenu sœur Tendeng.