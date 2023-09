Pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 prévus à Dakar, des infrastructures sportives seront construites. S’agissant de la reconstruction du stade Iba Mar Diop, deux milliards F CFA vont être distribués aux personnes impactées par le projet (PAP) tenant une place d’affaires. Elles sont au nombre de 1 300, au total.

La cérémonie de remise de chèques aux personnes affectées par le projet (PAP) de reconstruction du stade Iba Mar Diop de Dakar, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, a été présidée hier par le préfet de Dakar. Elle intervient après un long processus qui a été mené aux standards en matière de libération d'emprises, renseigne Mor Talla Tine. En effet, il a fallu, après le recensement et l'évaluation des impenses, engager le dialogue avec les acteurs concernés. À l'issue de tout ce processus, ils ont obtenu l'adhésion des personnes concernées par le projet et qui ont fini par comprendre les enjeux de ce projet qui s'attache aux JOJ que le Sénégal doit accueillir en 2026.

‘’Par moments, nous sommes allés au-delà de ce qui a été permis, pour leur permettre de sauvegarder leurs activités, mais aussi leur emploi et leurs sources de revenus. Dans ces catégories, nous avons différents corps de métier allant des mécaniciens, cordonniers… Je me réjouis aussi des retombées hautement sociales de ce projet. En sus des enveloppes financières mises à la disposition des PAP, nous avons noté que pour certains corps de métier, un progrès dans le sens de la formalisation a été noté. C'est le cas des cordonniers qui, à l'issue des travaux, vont bénéficier de ce qu'on appelle la maison du cuir. La mairie de Médina a mis à la disposition des organisateurs des JOJ un terrain pour abriter cette infrastructure. Au-delà, il y a d'autres corps de métier qui seront accompagnés pour leur permettre d'avoir des sites de recasement, notamment les mécaniciens qui ont eu un site à Diamniadio ou à Sébikotane, toujours dans le sens de sauvegarder leurs activités et leurs sources de revenus’’, a expliqué l’exécutif local.

En outre, le préfet a informé que s’agissant des PAP qui tiennent des places d'affaires, l'enveloppe financière prévue par l'État pour leurs indemnisations tourne autour de deux milliards F CFA, pour environ 1 300 personnes affectées par le projet. ‘’Ce qui n'est pas une mince affaire, raison pour laquelle, poursuit Mor Talla Tine, l'État a compris qu'il est bon de construire des infrastructures, mais aussi d'accompagner les impactés. Les travaux de réalisation de cette infrastructure vont démarrer en début d'année’’.

Ainsi, après les indemnisations, ils vont servir aux concernés une sommation pour un temps jugé raisonnable, pour leur permettre de libérer en toute quiétude l'emprise et permettre à l'entreprise chargée des travaux de mener les opérations nécessaires.

À ce propos, le coordinateur général du comité d'organisation des JOJ Dakar-2026 indique que la réalisation des travaux du stade entre dans le cadre de la préparation de ces jeux. Cette indemnisation, précise Ibrahima Wade, est un engagement avec le Comité olympique international (CIO). Elle va se poursuivre jusqu'à la fin du mois. ‘’Cette infrastructure jouera un rôle important dans les JOJ. C'est le même cas pour la piscine olympique et d'autres infrastructures à Saly et à Diamniadio. L'ambition est de débuter les travaux au début de l'année prochaine, histoire de finir suffisamment à temps, au plus tard à la fin du premier semestre 2025 les infrastructures, pour nous permettre d'engager avec la fédération internationale les événements tests. Avec chaque site qui doit héberger une activité, le comité d'organisation a l'obligation, en relation avec la fédération internationale concernée, d'organiser des événements tests. C'est des événements importants pour aguerrir nos procédures avec autant d'événements que le Sénégal va abriter avec des compétitions qualificatives. Donc, avant les jeux, des retombées sportives seront fortement ressenties. Il y a la dimension héritage avec les JOJ’’, souligne-t-il.

Les Jeux olympiques de la jeunesse, poursuit M. Wade, c'est deux semaines de compétitions, au maximum quatre mois de mouvements, d'activités. Mais le plus important, à ses yeux, c'est l'impact qu'ils vont laisser aux populations, à la communauté sportive, aux fédérations qui verront ces grands sites sportifs réhabilités et mis à leur disposition.

En effet, le coordinateur général du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 renseigne qu’une équipe travaille sur le projet depuis quatre ans. ‘’Une partie du terrain sera démolie et reconstruite totalement. La capacité sera augmentée de 5 000 à 8 000 places, avec deux terrains de rugby. La piscine olympique aussi sera démolie et reconstruite. Toutes les personnes qui habitent aux environs du stade seront accompagnées. Elles seront formées et dotées d'équipements. C'est le cas des cordonniers, mais aussi des restauratrices. Au niveau du champ de courses, il y aura un bâtiment R+3 pour y loger les cordonniers qui seront déguerpis dans le cadre de ce projet. Il y aura aussi 15 terrains de proximité prévus entre Dakar, Saly et Diamniadio. Nous avons voulu rendre transparent le processus, raison pour laquelle on a impliqué tous les acteurs dans le cadre de ce projet’’, explique M. Wade.

CHEIKH THIAM