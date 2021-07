Après l’escrimeuse Ndeye Binta Ndiongue, le pongiste Ibrahima Diaw et le kayakiste, Jean Pierre Bourhis, c’est autour de Chiara Costa de faire ses valises. La tireuse sénégalaise, qui a réussi à passer le premier tour, samedi dernier, en occupant la 25e place (67 pts), n’a pas pu aller plus loin. Alignée, hier, pour le second tour qualificatif à la finale de l’épreuve, la Sénégalaise a finalement été éliminée. La remontée tant attendue ne s’est pas réalisée. Pire, elle a été rétrogradée au dernier rang (28e), avec un cumul de 108 points.

Disposant de deux passages, Chiara a plus ou moins bien géré son premier, avec 23/25, avant de se louper pour le second, avec 18/25. La finale de l’épreuve s’est tenue le même jour dans l’après-midi. Elle opposait six tireuses dont des ponte de la discipline comme la championne olympique de Rio 2016 et championne du monde en titre Diana Bacosi (Italie), la vice-championne du monde en titre Meng Wei (Chine), la championne du monde 2016 Isarapa Imprasertsuk (Thaïlande), et la médaillée de bronze des Championnats du monde 2018 Amber English (USA). Au final, c’est l’Américaine qui a ravi la palme à toutes ses concurrentes. Sur 60 essais, English n’a manqué que quatre plateaux. Elle s’adjuge le titre olympique de skeet féminin et le record olympique dans cette épreuve. L’Italienne Bacosi perd la médaille d’or et se contente de l’argent devant la Chinoise Wei, qui s’empare du bronze.

Après quatre éliminations précoces, les yeux sont désormais rivés sur les cinq athlètes restant. Les nageurs, Jeanne Boutbien (110 mètres nage libre), et Steven Aimable (100 mètres papillon) entrent en lice respectivement mercredi et jeudi prochains. Le judoka, Mbagnick Ndiaye (+100 Kg) montera sur le tatami ce vendredi 30 juillet, le spécialiste du 100 m haies, Louis François Mendy sera en piste le 3 août prochain et le lutteur, Adama Diatta, le 6 août.