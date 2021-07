Le ministre des Sports, Matar Ba, a remis, hier, le drapeau national aux athlètes en partance pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 (du 23 juillet au 8 août 2021). Il les a exhortés à représenter dignement le pays en s’inspirant de l’unique médaillé olympique sénégalais, Amadou Dia Ba.

Les athlètes sénégalais en partance pour les Jeux olympiques, Tokyo 2020, ont reçu le drapeau national, hier, des mains du ministre des Sports. A dix jours du démarrage de l’événement sportif planétaire (du 23 juillet au 8 août 2021), les représentants du Sénégal ont pu s’abreuver des discours galvaniseurs du chef du département des Sports.

Matar Ba a exhorté les athlètes à représenter dignement leur pays et de tout ‘’mettre en œuvre pour honorer le drapeau national’’, en essayant ‘’d’aller toujours plus vite, plus haut et plus fort’’.

Le ministre a invité Mbagnick Ndiaye, porte-étendard du Sénégal, et ses camarades à s’inspirer de l’exploit d’Amadou Dia Ba, unique médaillé olympique du Sénégal. ‘’L’extase serait l’obtention de cette médaille olympique pour laquelle nous fournissons des efforts immenses depuis le sacre d’Amadou Dia Ba. Cet exploit de Dia Ba doit, d’ailleurs, être une source d’inspiration et de motivation pour tous les participants’’.

En plus des encouragements et du soutien du peuple sénégalais, Matar Ba a évoqué la présence du chef de l’Etat à Tokyo. ‘’L’autre source de motivation pour nos athlètes, certainement la plus importante, ce sera la présence du président Macky Sall à Tokyo aux côtés du président du Comité international olympique, Monsieur Thomas Bach, pour un message à la communauté sportive internationale et pour la présentation de la flamme olympique’’.

Convaincu des efforts consentis par les athlètes pour obtenir la qualification aux XXXIIe Olympiades, le ministre des Sports affirme qu’‘’il n’est pas donné à tout un chacun de savourer l’immense fierté de revêtir le maillot national, à fortiori de participer aux Jeux olympiques’’.

Pour sa part, le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) a témoigné de l’engagement et de la combativité des athlètes sénégalais durant les tournois de qualification des JO. ‘’Je tiens à vous dire toute ma fierté pour votre engagement et votre envie de toujours donner le meilleur de vous-mêmes, ce qui vous vaut d’être les dignes ambassadeurs du Sénégal au Japon. Je ne doute point que c’est avec le même enthousiasme, la même soif de victoire que vous allez défendre les couleurs du Sénégal’’, a assuré Mamadou Diagna Ndiaye.

La délégation sénégalaise pour les Jeux d’été est composée de neuf athlètes, les trois autres devant prendre part aux Jeux paralympiques. Il s’agit d’Ibrahima Diaw, tennis de table, Jean-Pierre Bourhis, canoë-kayak, Mbagnick Ndiaye, judo, Ndèye Bineta Diongue, escrime, Louis François Mendy, athlétisme. La natation aura deux représentants, Jeanne Boutbien et Steven Aimable. Adama Diatta et Chiara Costa représenteront le Sénégal respectivement en lutte et en tir. Le président du Cnoss leur a donné rendez-vous à Tokyo et les a invités à faire ‘’rêver le Sénégal et les Sénégalais’’.

LES 12 ATHLETES QUALIFIES : Jeux d’été Ibrahima Diaw : Tennis de table Jean-Pierre Bourhis : Canoës-kayak Mbagnick Ndiaye : Judo Ndèye Bineta Diongue : Escrime Louis François Mendy : Athlétisme Jeanne Boutbien : Natation Steven Aimable : Natation Adama Diatta : Lutte Chiara Costa : Tir Jeux paralympiques Youssoupha Diouf : Athlétisme - Lancer Javelot Ibrahima Sèye : Taekwondo Fatou Kiné Ndiaye : Athlétisme - Lancer poids

LOUIS GEORGES DIATTA