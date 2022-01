Sophie Galadima Siby, ministre du Pétrole, était l’une des deux femmes candidates aux municipales d’hier dans le département de Mbour. Elle était en lice dans la commune de Joal Fadiouth où une liste parallèle des militants de son parti lui a livré une opposition farouche. Se sentant seule, elle déclare s’être battue cotre tous pour obtenir les résultats qui la place déjà à la tête de la course pour le fauteuil du maire.

La messe est presque dite à Joal Fadjouth pour les élections locales de 2022. La candidate de la coalition BBY est placée en tête des résultats officieux qui restent à confirmer par la CEDA. En effet, Sophie Sidy n’a pas voulu être conciliante avec ses adversaires. C’est une large victoire qui se dessine devant ses yeux, avec des scores qui en disent long sur ses rapports avec les populations de la commune de Joal Fadjouth. Les chiffres déjà reçus lui donnent une victoire écrasante sur les autres formations qui trainent loin derrière le Ministre Sophie Siby.

Sur les 6 bureaux de vote collectés dans la commune de Joal, la candidate désignée par le Président Macky a fait un score de 969 voix, devant la coalition Défar sa gox qui obtient 158 voix, suivi de YAW avec 127 voix. Rencontrée à la mi-journée du scrutin, la Sophie Siby avait exprimé sa confiance et son bon moral quant à l’issue de ces votes. « D’après notre appréciation et en fonction des gens qui sont venus de Dakar et partout pour venir voter dans leur localité, mon moral est plus que bon et nous sommes confiants. »

Elle précisait : « Nous n’avons transporté personne. Ce sont des habitants de Joal Fadjouth qui ont décidé de revenir sur leur terroir pour voter. Ce sont des habitants de l’île qui sont venus et c’est ce qui fait que le score sera différent, parce qu’ils veulent gagner’’.

Toutefois, elle a déploré l’attitude de certains leaders du camp présidentiel. « Je tenais à féliciter certains candidats. Cheikh Dieye et Cheikh Seck qui ont eu un comportement exemplaire durant cette campagne électorale. A chaque que nos convois se sont rencontrés, ils ont eu un esprit de fairplay, on s’est arrêté, on a discuté et chacun est parti de son côté. Contrairement aux autres candidats qui, malheureusement, sont du camp présidentiel », a fustigé Sophie Siby. Avant de martelé : « Et quand je pense que des gens qui ont été députés osent avoir un certains comportements dans leur localité, et qui n’ont jamais servi leur localité, je trouve ça dommage et je sais maintenant pourquoi ils n’ont pas été reconduits député. C’est dommage, mais, c’est juste des élections. On aurait pu le faire dans l’esprit de fair-play comme avec les opposants ».

Dans la foulée, Sophie Siby a exprimé sa gratitude aux sages de l’île « qui lorsque ces gens-là ont commencé à vouloir installer cette violence, ces sages se sont levés pour calmer les esprits ».

Pour le moment, elle est certaine de sa victoire.

IDRISSA AMINATA NANG (MBOUR)