À l’occasion de la Journée internationale des mathématiques instaurée par l’Unesco en 2019, le programme Force-N, en collaboration avec le Département de mathématiques de la faculté des Sciences et technologies de l’éducation et de la formation (Fastef), a co-organisé une activité autour du thème "Mathématiques : art et créativité". C'était à l'amphithéâtre Ucad 2.

Le programme Force-N, additionné au Département de mathématiques de la Fastef, donne comme résultat la tenue d'une nouvelle la journée internationale des mathématiques. Mais dans un premier temps, il a fallu dégager l'équation de l'origine de cet événement. “Cette journée est une plaidoirie du monde des mathématiques qui remonte à 2019. Cet événement se doit d'être fêté pour une meilleure connaissance de cette discipline, pour l'enseignement des maths, pour sa dimension universelle et pour sa contribution non négligeable au développement durable”, pose le doyen de la Fastef Moustapha Sokhna.

Poursuivant sa démonstration, il ajoute : “Cette journée est également une occasion précieuse pour rendre un hommage bien mérité aux illustres personnalités mathématiciens d'ici et d'ailleurs, afin d'offrir des exemples de réussite aux plus jeunes, aux élèves et étudiants passionnés de chiffres et autres formules mathématiques.”

Monsieur Sokhna a bien souhaité nous parler de la thématique de cette année. “Parlant du thème, ‘Mathématiques : art et créativité’, pour moi, faire des maths, c'est oser explorer l'inconnu, repousser les frontières du savoir. Il faut une approche des mathématiques qui allie rigueur et imagination pour des découvertes, des avancées encore plus fécondes. Car nous ne devons plus ruminer des formules, nous devons en être aussi les auteurs”.

Pour Harouna Talla, représentant du recteur de l'université Cheikh Anta Diop, “les maths sont bien plus qu'une discipline académique”. Monsieur Talla a insisté sur le caractère transversal de cette matière : “Les mathématiques sont indispensables dans de nombreux domaines. De la physique à l'économie, en passant par les finances et l'ingénierie, les maths sont omniprésentes.”

Mais le délégué du rectorat suppose qu'en offrant un “meilleur cadre de l'enseignement des maths, le pourcentage 16 % de scientifiques”, pourrait largement être révolu. Pour lui, c'est même une nécessité pour “un pays qui aspire au développement”.

Concernant Bernadette Faye, enseignante-chercheuse à l'université Aliou Diop de Bambey, il a été question de saisir cette journée pour faire le plaidoyer pour que les maths soient vulgarisées en langues locales. La mathématicienne prône aussi pour qu'un tel événement aille vers les écoles, une façon d'inculquer l'amour de cette discipline aux plus jeunes.

Mamadou Diop