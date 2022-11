La Journée internationale du diabète est célébrée ce 14 novembre. En prélude à cet évènement, le Lions Club Dakar Renaissance a organisé, ce samedi, une journée de dépistage suivie d’une ‘’Fitness Party’’.

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale du diabète. Dans le cadre de cette célébration, le Lions Club Dakar Renaissance a organisé, ce samedi à Ouakam, une journée de dépistage gratuite. Au-delà du dépistage, l’objectif principal, c’est de sensibiliser sur la maladie avec l’ambition d’atteindre 400 personnes. ‘’Il y a des personnes qui vivent avec le diabète, mais qui ne se sont jamais fait dépister. Beaucoup ignorent qu’elles sont diabétiques. Aujourd’hui, nous dépistons gratuitement’’, a déclaré Isabelle Ndiaye, la Présidente du Lions Club Dakar Renaissance. Ainsi, médecins, infirmiers et nutritionnistes ont été réunis pouvoir accompagner les patients.

‘’On a détecté chez bon nombre de patients un fort taux de sucre. Ils ne s’étaient jamais dépistés ; ils ne savaient pas’’, a soutenu Mme Ndiaye. Cette action a permis à ces personnes de savoir qu’elles sont diabétiques et qu’elles doivent avoir un traitement. Elles ont été sensibilisées. Puis, des ordonnances leur ont été prescrites. Elles ont été redirigées vers des structures qui accompagnent les diabétiques. ‘’Un jalon a été donc posé à l’endroit de ces patients. Mais certains d’entre eux ont clairement expliqué qu’ils n’ont pas les moyens de suivre le traitement. J’ai demandé qu’on fasse un recensement pour voir dans quelle mesure le Lions Club pourrait accompagner les personnes qui ont été diagnostiquées. Parce qu’ayant eu des conversations avec certaines personnes, nous avons su qu’elles n’ont pas les moyens d’aller faire les analyses. Nous allons les accompagner pour qu’elles n’abandonnent pas, pour que la maladie ne s’aggrave pas’’, a rassuré Isabelle Ndiaye.

Fitness Party

Cerise sur le gâteau, le soir, une ‘’Fitness Party’’ a été organisée avec l’équipe de Serena Fitness. Plusieurs coaches de différentes salles ont animé ce moment de communion avec les populations. ‘’Nous savons que le sport est recommandé aux diabétiques et même pour les personnes en bonne santé. Donc, nous organisons cette activité ludique et sportive pour tout le monde’’, a dit Isabelle Ndiaye. En outre, un tirage au sort permettra aux personnes qui se sont inscrites sur les fiches d’adhésion de pouvoir gagner un prix. L’idée est d’assurer qu’elles reviennent à la prochaine édition pour voir l’état leur diabète.

Par rapport au choix de Ouakam, Isabelle Ndiaye note que c’est pour atteindre plus de personnes. ‘’Nous sommes venus dans ce quartier de Ouakam pour être plus près des populations. Parce que l’année dernière, nous l’avions fait dans le quartier de la Foire. Cette année, nous avions décidé de nous rapprocher des populations et des quartiers populaires’’, a-t-elle soutenu.

Il faut noter que le Lions Club Dakar Renaissance est une association bénévole qui fait partie du Lions Clubs International, une grande organisation de clubs service dans le monde, avec à peu près 46 000 clubs répartis dans plus de 200 pays. Ce club intervient sur cinq axes prioritaires qui sont : la faim, la vue, le diabète, le cancer infantile et l’environnement. Son credo, c’est ‘’We Serve’’.

BABACAR SY SEYE