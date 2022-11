Les éléments de la garde rapprochée d’Ousmane Sonko arrêtés à la suite des évènements survenus à Tchicky, vont continuer leur séjour à la brigade de recherches de Saly. Présentés devant le juge hier, ils ont bénéficié d’un retour de parquet. Les militants du Pastef veulent une équité dans le traitement de ce dossier.

Cinq gardes du corps d’Ousmane Sonko ont été arrêtés pour les scènes de violence notées à Tchicky, lors du passage du ‘’Némeeku Tour’’ dans ce village de la commune de Diass. Ils ont été présentés au juge, hier matin, au tribunal de grande instance de Mbour. Mais ils vont prolonger leur séjour carcéral, puisqu’ils ont bénéficié d’un retour de parquet. ‘’Aujourd’hui, les cinq éléments de la garde rapprochée d’Ousmane Sonko ont été emmenés ici au parquet pour attendre que le procureur fasse le règlement. On est resté là-bas un peu longtemps. Après, ils nous ont appelés pour nous notifier un retour de parquet des gardes du corps jusqu'à demain’’, a informé Me Abdoulaye Tall, porte-parole du Pastef.

Ces éléments de la garde rapprochée du leader du Pastef ont été arrêtés sur instruction du procureur de Mbour qui avait avancé les motifs d'actes de violence ayant occasionné des blessures graves à des personnes et de destruction de biens d'autrui. En effet, lors de ces échauffourées avec certaines populations de Diass, le 30 octobre 2022, vers 18 h, des blessés ont été enregistrés du côté des villageois qui avaient porté l’affaire sur la table du juge.

Cependant, selon l’avocat porte-parole du parti de l’opposition, il y a eu aussi des blessés dans les rangs di convoi d’Ousmane Sonko et des plaintes ont été déposées dans ce sens. ‘’Je parle avec ceux qui ont été blessés pendant les évènements dans la délégation d’Ousmane Sonko. L'un habite ici à Mbour. C’est notre frère Ousmane Diop, qui a déposé une plainte. L'autre, qui est chauffeur dans le convoi, a déposé une plainte également. Il s'appelle Lamine Diambang et notre oncle Mapathé Mbaye a déposé aussi plainte. Leurs plaintes ont été déposées à la brigade des recherches pour qu'ils puissent faire l'enquête. Ça, on le suivra de près’’, a assuré Abdoulaye Tall.

Toutefois, précise Me Tall, ‘’ce qu'on attend, c'est que la police fasse son travail. Et on a l’impression qu'elle va le faire comme on a amené les gardes rapprochées, parce que quelqu'un a porté plainte’’.

Mais il émet des doutes quant à l’équité dans le traitement des plaintes déposées par les deux camps. ‘’Ce n’est pas encore clair. On peut dire que ceux qui sont des nôtres et qui ont de graves blessures, chacun d’eux à un certificat médical d’une quinzaine de jours. On a aussi caillassé leurs voitures. Ils ont tous porté plainte pour des enquêtes plus diligentes’’, renseigne-t-il.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)