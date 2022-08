La région de Kaffrine fait partie des zones remportées par la coalition Benno Bokk Yaakaar. Les comités électoraux départementaux de Kaffrine, Koungheul, Birkilane et Malem Hoddar ont sorti une déclaration dans laquelle ils donnent les clefs du succès de Benno devant Yewwi Askan Wi. Chef de file de la machine électorale à Kaffrine, Abdoulaye Sow lance des messages à ses partisans de Benno, mais aussi à l’opposition.

‘’La victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar ne souffre d’aucune contestation dans toute la région. Elle est belle et honorable à bien des égards. Nous devons ces résultats, d’abord, grâce à l’unité des responsables ; une unité qu’il faut saluer et magnifier’’. Les responsables départementaux qui se sont fendus d’une déclaration constatent avoir ‘’tiré ensemble vers la même direction pour toutes les actions que nous avons entreprises. On a programmé ensemble les activités et on les a déroulées ensemble. Il y a eu un élan de solidarité dans les différentes commissions techniques’’.

Ainsi, le ministre-maire Abdoulaye Saydou Sow a réaffirmé ‘’l’engagement et la détermination de la région de Kaffrine et de ses responsables derrière le président de la République Macky Sall et son gouvernement pour la poursuite des nombreux chantiers ouverts pour l’émergence de notre pays’’.

Mieux, se prononçant sur les nouvelles réalités induites par les élections législatives, Abdoulaye Sow indique que ‘’si l’opposition veut siéger au gouvernement, rien ne l’empêche d’en exprimer le vœu au président de la République’’. Et à l’endroit de ses camarades de la coalition Benno Bokk Yaakaar, il ajoute : ‘’Nous devons tous nous remettre en cause et resserrer les rangs pour faire cap sur 2024.’’

Les clefs de la victoire de BBY

S’agissant de la victoire acquise à Kaffrine, les responsables de Benno de Kaffrine renseignent qu’il a fallu ferrailler en amont. C’est pourquoi, dans la note transmise à EnQuête, on met en avant ‘’le travail fait par la commission des sages et de la réconciliation présidée par Maodo Sarr dans le département de Kaffrine (…) qui a permis de rapprocher toutes les parties qui avaient des difficultés dans la collaboration. Cela nous a valu ces résultats positifs ainsi obtenus’’, disent-ils. Tout en mettant aussi sur la table les ‘’investissements importants faits par Monsieur le Président de la République Macky Sall et son gouvernement dans la région de Kaffrine’’.

Ils citent, entre autres, ‘’la route Nganda - Kaffrine, l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao, la sphère administrative qui va regrouper tous les services administratifs de l’État en un même lieu (…) le centre de formation professionnelle d’un coût global de 3 milliards et le stade régional pour un coût de 8,5 milliards dont les poses de première pierre viennent d’être faites, qui vont renforcer les structures urbaines de notre capitale régionale, sans compter les multiples réalisations faites par le PUDC, le Puma, Promovilles’’. Ils citent aussi d’autres investissements importants de plus de 20 milliards dans le secteur de l’agriculture et plus de 10 milliards dans celui de l’élevage.

‘’Tout ceci va contribuer à la création de beaucoup d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie des populations, grâce à la promotion de chaînes de valeur par les petites et moyennes entreprises’’.

Dans le lot des raisons invoquées, lit-on dans le document, ‘’il faut saluer le leadership du ministre Abdoulaye Seydou Sow qui s’est particulièrement impliqué dans l’organisation, la programmation et la mise en œuvre des activités dans toutes les localités’’. Mieux, souligne-t-on, ‘’il a donné des appuis aux femmes, aux imams et chefs de village, aux jeunes, aux ASC’’. Et ‘’l’emploi des jeunes a trouvé un début de solution avec le ‘Xewu Nday Ni’ où des quotas par arrondissement ont été déjà donnés. Les responsables de tout bord ont été aussi appuyés’’.

C’est pourquoi les coordinations départementales des élections remercient le ministre Abdoulaye Seydou Sow pour toutes ces actions et initiatives.