Le préfet de Kaolack a, par arrêté, interdit formellement le stationnement, la vente et l’occupation de l'avenue John Fitzgerald Kennedy, qui s’étend de de la SGBS à la route nationale n°4 longeant le marché central de Kaolack.

Les opérations de désencombrement se poursuivent partout dans le pays, depuis l'avènement du nouveau régime. Ainsi, la ville de Kaolack, notamment le marché central et ses alentours, est la nouvelle cible.

En effet, selon Baba Diack, responsable des équipements marchands et des recettes de la commune de Kaolack, ces opérations sont entreprises par les autorités administratives pour donner un souffle à cette voie très fréquentée, mais obstruée par des occupants qui s’y installent de façon irrégulière. Ce qui cause des dommages aux passants et aux véhicules.

Sur ordre du gouverneur de Kaolack, un arrêté préfectoral interdisant l’utilisation de la voie publique sur l'axe SGBS - route nationale n°4 a été signé. Ceci pour dégager cette avenue John Fitzgerald Kennedy située au marché central de Kaolack. Une voie fréquentée. Il regrette que celle-ci soit devenue impraticable à cause des tabliers, charretiers, commerçants, marchands de poisson qui s’y sont établis. Ainsi, circuler sur cette route devient quasi impossible.

Pour résoudre ce problème, des stratégies ont été utilisées comme celle des sommations et des campagnes de sensibilisation. Depuis deux ans, dit-il, ces occupants irréguliers font la sourde oreille et refusent de quitter les lieux. Fort de ce constat, les autorités administratives ont pris cette décision et elles ne semblent pas prêtes à laisser cette occupation anarchique se reproduire. Et pour cause. Des sanctions sont prévues pour tout contrevenant, comme le souligne la décision préfectorale : ‘’En raison des risques d’accidents et de perturbations de la circulation, il est formellement interdit l’occupation, le stationnement et la vente sur la route bitumée allant de la SGBS à la route nationale n°4 et longeant le marché central de Kaolack. Toute infraction à cette interdiction est passible de sanctions. Le commissariat central et le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de ce présent arrêté.’’

Le délégué de l’avenue concernée par ces opérations de déguerpissement adhère à cette décision des autorités. Mamour Ndiaye explique qu’elle ‘’est salutaire en ce sens que la voie publique n’est pas destinée à des activités marchandes’’.

Cependant, il estime que les autorités devraient d’abord trouver des lieux de recasement à ces déguerpis, sans quoi ces derniers seront obligés d’envahir à nouveau les lieux, comme cela est constaté partout dans le pays.

Alioune Badara Diallo Kane