Le consortium KARANTA-FAWE-ROCARE a organisé ce vendredi 27 mai 2022 à Dakar, un atelier de présentation et de restitution du projet de recherche destiné à permettre aux enfants et jeunes non scolarisés (de 8 à 15 ans), de bénéficier d'un programme d'alphabétisation et d'éducation non formelle dans six pays de la région de l'Afrique de l'Ouest dont le Sénégal. Cette rencontre a été l’occasion pour le consortium de présenter le programme mis en place,

les résultats de l’étude pour le Sénégal, de recueillir les appréciations, commentaires, et observations des participants, tant sur le programme mis en place par ces trois entités, que sur les résultats de l’étude menée pour le Sénégal. La première étape de ce vaste projet a consisté à conduire des recherches sur les pratiques et innovations éprouvées dans les six (06) pays membres de la Fondation KARANTA (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger et Sénégal), à dresser un état des lieux sur les différentes pratiques en matière de classes passerelles existantes dans chacun de ces pays et à esquisser une première tentative de modélisation d’un nouveau type de classes passerelles.

...Selon l’Institut des statistiques de l’UNESCO, en 2019, sur 59 millions d’enfants hors système scolaire dans le monde, 32 millions vivent en Afrique subsaharienne. Au niveau du primaire, 18,8% n’ont pas accès à l’école, dont 21,4% de filles. Des enfants en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire, 36,7% sont hors du système. Sur ce pourcentage 38,1% sont des filles. C’est pour réduire ces chiffres que le consortium KARANTA-FAWE-ROCARE a mis en place ce projet qui vise à mobiliser des connaissances en vue d’apporter des réponses aux défis de l’éducation des jeunes hors du système scolaire dans un contexte de crises multidimensionnelles (crises sécuritaires, socio-politiques, sanitaires, les catastrophes naturelles). Ces crises réduisent considérablement les possibilités et les chances d’atteindre l’ODD4, notamment les cibles 4.5, 4.6 et des ODD en général.

Au Sénégal, en dépit de la loi sur l’obligation scolaire qui impose une scolarité obligatoire de dix ans pour tout enfant de 6 à 16 ans, une part non-négligeable d’enfants de ce groupe d’âge n’est pas à l’école. Selon les résultats du dernier recensement général de la population (ANSD, 2013), plus de 1 500 000 enfants en âge d’être scolarisés sont en dehors de l’école. Ces enfants hors école (EHE) représentent environ 47% de l’ensemble des enfants d’âge scolaire. Sur 10 EHE, près de 8 n’ont jamais été scolarisés, alors que seulement 2 sur 10 sont déscolarisés. Par ailleurs, sur les 3.332.809 enfants recensés hors du système formel classique, ceux qui sont dans les systèmes alternatifs sont les plus nombreux (1 759 717).