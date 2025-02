Deux cent. C'est le nombre d'élèves et d'étudiants qui ont reçu hier à Keur Massar des certificats de formation sanctionnant la réussite à la formation en informatique de la part du président du Mouvement pour la Refondation des Valeurs (MRV). D'après Ndougou Barry Sow, dans un monde de plus en plus dominé par le numérique, la maîtrise des compétences informatiques n'est plus une option.

Elle est devenue une nécessité, une clé pour accéder aux opportunités académiques, professionnelles et entrepreneuriales. C'est pour répondre à ce besoin selon lui, que le MRV a initié ce programme de formation spécialement conçu pour les jeunes élèves ainsi que les étudiants. "A MRV, nous croyons fermement en l'autonomisation par le savoir. C'est pourquoi nous investissons dans des programmes qui permettent aux jeunes comme vous de briller, d'exceller et de devenir les leaders de demain.

Je tiens à rappeler les mots de Malcolm X : « L'éducation est notre passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. >> Vous avez aujourd'hui fait un pas de géant vers cet avenir prometteur. Nous espérons que cette collaboration avec MRV continuera à porter ses fruits. En conclusion, je veux rappeler une dernière citation, celle de Confucius, qui disait : << Une personne qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. >> Cette formation n'est qu'une étape, une pierre dans l'édifice de votre avenir. Mais avec détermination et persévérance, vous continuerez à gravir les sommets" a indiqué M. Sow