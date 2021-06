L’ancien maire de Dakar et par ailleurs leader de la coalition Taxawu Senegaal, était avant-hier à Thiaroye-sur-Mer pour présider la rencontre politique de l’avocat El Mamadou Ndiaye. Dans un discours bref, Khalifa Abacar Sall a lancé un appel aux populations. ‘’Je n’ai pas le cœur à parler. Mais je ne saurais agir autrement avec El Mamadou. Il est un enfant de Thiaroye, pieux, travailleur. Il connait la zone et il pourra travailler pour cette population. Quand vous avez une chose précieuse à confier, confiez-la à une personne sûre.

Vous la population de Thiaroye, hommes comme femmes, confiez votre mairie à un fils de Thiaroye. Seul un habitant de cette localité peut gérer les affaires de la zone’’, a soutenu Khalifa Sall. Il a ajouté qu’avec tous les mouvements de soutien, ils battront campagne pour Me Ndiaye afin qu’il gagne les Locales. Maitre El Mamadou Ndiaye, le coordinateur de Taxawu Senegaal de la commune de Thiaroye-sur-Mer, a confié que s’il a pris la décision de briguer des suffrages à Thiaroye, c’est parce que cette commune vit une situation extrêmement difficile. Il n’y a même pas d’infrastructures sociales de base, avec un maire qui n’a pas de programme, mais qui travaille selon les situations. Selon lui, rien ne marche et dans tous les secteurs. Son projet politique tournera autour de trois axes que sont le capital humain, le cadre de vie et l’environnement et les aspects économiques.

...‘’Thiaroye-sur-Mer est célèbre parce qu’il a eu tout simplement les évènements de Ngagne Diao, l’émigration irrégulière. Vous comprenez qu’il s’agit d’un tas d’évènements négatifs. Nous, nous estimons qu’elle doit rayonner à travers des actes positifs qui tournent autour d’une structuration, une vitrine dans le département de Pikine. Elle a une position stratégique, riche, mais malheureusement, nous n’avons pas des autorités capables de porter cette commune vers les rails du développement’’, renseigne-t-il. Il dit être sûr du soutien sans faille de Thiaroye. C’est d’ailleurs cela qui l’a poussé à descendre dans l’arène politique. ‘’Depuis deux ans, je travaille avec une large coalition qui est composée des dissidents de la mouvance présidentielle, à savoir la LD/Yessal, l’AFP et d’autres mouvements qui ont pris la décision d’aller aux élections avec nous. C’est à nous de capitaliser cela et d’essayer d’ouvrir notre coalition aux autres personnes qui veulent le développement de cette commune’’, a-t-il dit.