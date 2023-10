Khalifa Sall

Le candidat déclaré à la Présidentielle de 2024, Khalifa Ababacar Sall, est à Kaolack depuis le 1er octobre. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la tournée ‘’Mottali Yéene’’. Il a été dans le département de Guinguinéo le premier jour, d’après une note de son équipe de communication. ‘’Je salue l’engouement manifesté par les populations du département de Guinguinéo. Votre enthousiasme témoigne de votre adhésion à notre candidature.

Je me félicite de la démarche participative et inclusive qui a prévalu à Diamwely Alassane, Panal Wolof, Panal Sérère, Mboulougne, Daara Mboss, Mbosse, Ndiago Sérère, Keur Serigne Ngathie Fall et Maka Mbaye. Vous avez ouvert à la délégation de Taxawu Senegaal vos portes, vos cœurs et partagez avec nous vos belles idées pour qu'ensemble nous construisions un Sénégal meilleur’’, rapporte-t-on.