Le ministre de la Jeunesse a signé 744 contrats de travail, devant un parterre de jeunes et des élus locaux venus assister à la cérémonie au CEDPS de Kolda, lundi dernier. Assy Diamanka, une des bénéficiaires et porte-parole des nouvelles recrues, soutient que ‘’ce programme ‘Xeyu Ndaw Ni’, d’une durée de deux ans, est venu à son heure. Ça va nous permettre d’assurer nos besoins et ceux de nos familles, mais aussi de notre communauté’’. Pour la région de Kolda, 744 jeunes ont été recrutés dans le cadre du Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes. ‘’Vous faites partis des 65 mille jeunes enrôlés dans ce programme de recrutement au niveau national. Vous n’êtes pas là par chance, ni par hasard.

Ce sont des critères objectifs qui sont mis en place et qui vous ont permis de faire partis de la cohorte’’, a dit la ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall. Ces jeunes seront déployés dans différents secteurs d’activité. A en croire Néné Fatoumata Tall, l’Etat va dépenser, chaque année, plus d’un milliard de F CFA pour les besoins des salaires et des équipements. ‘’Dans le département de Kolda, nous aurons quatre stadiers, six volontaires de la santé, quatre du tourisme, 147 de l’environnement, 117 du cadre de vie, 10 du service public national, cinq animateurs socio-éducatif pour un total de 293 jeunes’’, a-t-elle précisé.

...Néné Fatoumata Tall ajoute : ‘’Pour le département de Vélingara, nous aurons quatre stadiers, six volontaires de la santé, deux du tourisme, 102 de l’environnement, 133 du cadre de vie, 10 du service public national, cinq animateurs socioéducatifs pour un total de 262 jeunes.’’ La ministre de la Jeunesse a également donné les chiffres de la troisième ville. ‘’Pour le département de Médina Yoro Foula, nous aurons deux stadiers, deux volontaires pour la santé, un pour le tourisme, 104 pour l’environnement, 65 pour le cadre de vie, 10 volontaires du service public national, cinq animateurs socioéducatifs’’.

Ce qui fait un total, pour la région de Kolda, de 744 jeunes. ‘’Et le salaire mensuel et plus les équipements est de 105 millions de nos francs. Et le salaire annuel plus les équipements est d’un milliard 260 millions de francs CFA pour les recrues de la région de Kolda’’, a-t-elle indiqué. Le ministre de l’Emploi et celui de l’Economie numérique et des Télécommunications ont pris part à cette cérémonie de signature de contrats de travail.