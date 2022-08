Neuf mille quatre cent vingt-huit. C’est la différence de voix entre BBY et son suivant immédiat Yewwi Askan Wi. Sur 100 044 inscrits, 53 288 ont voté.

Ont obtenu : Benno Bokk Yakaar 28 749 voix, suivie de Yewwi Askan Wi avec 19 321 voix. La coalition Bokk Guis Guis dirigée par Pape Diop a obtenu 1 671 voix, la grande coalition Wallu Sénégal, quant à elle, a eu 1 617 voix, suivie de la coalition Aar Sénégal dont Thierno Alassane Sall est la tête de liste nationale avec 569 voix.

Pape Djibril Fall et Les Serviteurs/MPR ont pu bénéficier de 378 voix des suffrages valablement exprimés, alors que la coalition Natangué a eu 331 voix et Bunt-Bi en a eu 268 voix. A signaler que sur les 15 communes, Benno Bokk Yaakaar a raflé les 14 et Yewwi Askan Wi a gagné dans la commune de Kolda.

Dans le département de Vélingara, Benno Bokk Yaakaar a eu 36 430 voix, Wallu Sénégal 1 904 voix, Bokk Guis Guis 1 808 voix et Yewwi Askan Wi 14 307 voix, Bunt-Bi 401 voix, Les Serviteurs 762 voix, Aar Sénégal 681 voix et enfin Natangué a obtenu 453 voix. Benno Bokk Yaakaar est également arrivée en tête avec 16 254 voix, Wallu Sénégal 5 466 voix, Bokk Guis Guis 2 689 voix, Yewwi Askan Wi 627 voix, Bunt-Bi 433 voix, Aar Sénégal 90 voix et Natangué 122 voix.