Salif Baldé et Abdou Baldé ont humé l’air de la liberté, ce mardi, après leur face-à-face avec le procureur de la République. Tandis que Serigne Diagne est envoyé en prison pour profanation d’un lieu servant à l’exercice de culte et de charlatanisme.

Après avoir passé six jours derrière les barreaux pour complicité de profanation de tombeaux, Salif Baldé, âgé de 47 ans et tradipraticien, et Abdou Baldé, tailleur de son état, ont finalement retrouvé leur liberté, ce mardi 28 mars. Après leur face-à-face avec le maitre des poursuites, aucun indice n’a pu prouver leur culpabilité ou leur implication dans cette affaire de profanation de tombes.

Tandis que leur co-prévenu Serigne Diagne, âgé de 47 ans et originaire de Louga, a été placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour profanation d’un lieu servant à l’exercice d’un culte et charlatanisme. Le 5 avril prochain, il sera devant la barre du tribunal de grande instance de Kolda pour répondre de ces délits qui pèsent sur ses épaules.

À signaler que ces trois individus ont été arrêtés par la police le 22 mars passé, suite à la profanation de trois tombeaux, les 16, 17 et 19 mars, au cimetière de Doumassou-Gadapara, dans la commune de Kolda. Des actes cruels jugés inacceptables et impardonnables par la population de la capitale du Fouladou qui sont encore sous le choc et la colère.

NFALY MANSALY