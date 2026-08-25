La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda a condamné une dame âgée de 27 ans à 5 ans de réclusion criminelle. Aissatou Samb a été reconnue coupable du crime d'infanticide.

Les faits remontent au vendredi 15 décembre 2024 au village de Sinthiang Oumar. Une localité située dans la commune de Kéréwane, département de Médina Yoro Foula. Ce jour-là, Aissatou Samb, de nationalité gambienne, mariée et mère de trois enfants, ressentait des douleurs, des contractions et refusait toute aide extérieure, préférant accoucher seule sans aucune assistance dans son domicile, d'un bébé de sexe masculin.

Après l'accouchement, Aissatou Samb a tué le nouveau né. Malheureusement, elle a été dénoncée à la gendarmerie de Médina Yoro Foula. C'est ainsi que les éléments de la gendarmerie ont effectué une descente sur les lieux et ont procédé à l'arrestation de la mise en cause.

De l'enquête préliminaire jusqu'à la barre de la chambre criminelle, en passant par le juge d'instruction, Aissatou Samb n'a pas contesté le crime pour lequel elle est poursuivie. Elle a avoué qu'elle est tombée enceinte, d’un autre homme. Son mari est à l'étranger depuis plus de cinq ans. Alors, craignant que cet affront puisse pousser sa mère au suicide, elle a préféré ne pas garder le bébé à sa naissance.

S'appuyant sur le certificat médical qui atteste que l'enfant est mort par asphyxie et les aveux de l'accusée, le procureur a requis sept ans de réclusion criminelle contre Aissatou Samb. L'avocat d'Aissatou Samb, Me Prosper Djiba, a demandé à la chambre criminelle d'appliquer des circonstances atténuantes à sa cliente qui est de bonne foi, du fait qu'elle a reconnu les faits sans ambages.

Au terme du procès, Aissatou Samb a été condamnée à passer cinq ans à la citadelle du silence. Elle a été reconnue coupable d'infanticide.

NFALY MANSALY