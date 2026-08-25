À l’occasion du Gamou de Tivaouane, la Fondation Nationale Sénégal Solidaire a renforcé son dispositif d’accompagnement sanitaire en appuyant le District sanitaire de Tivaouane et le Coskas Santé. Pour cette deuxième participation aux grands événements religieux, la structure a mobilisé des médicaments, des moustiquaires, des kits d’hygiène ainsi que du matériel logistique.

Cette mobilisation intervient dans un contexte particulier, le Gamou coïncidant cette année avec l’hivernage. Une situation qui renforce les besoins en matière de prévention et de prise en charge sanitaire des pèlerins et des populations de Tivaouane.

Selon l’Administrateur général de la Fondation, Amadou Dramé, cet accompagnement s’inscrit dans une démarche engagée avant même la création de la structure par la Première Dame, Absa Fay, notamment à travers l’appui aux dispositifs sanitaires lors des grands rassemblements religieux.

« Les événements religieux mobilisent beaucoup de populations au Sénégal. Il est donc important que nous puissions les accompagner, notamment dans le domaine de la santé, à travers la prévention et les consultations médicales », explique-t-il.

Pour cette édition, la Fondation a répondu à une sollicitation du District sanitaire en mettant à sa disposition d’importants moyens sanitaires et logistiques. Une vingtaine de tentes ont notamment été installées à différents endroits de la ville afin de contribuer à la prise en charge des populations.

La Fondation a également mobilisé 2 000 packs d’eau, destinés aux patients et aux pèlerins. Sur le volet prévention, plus de 1 000 moustiquaires doivent être distribuées aux populations dans le cadre de la lutte contre certaines maladies, notamment le paludisme.

L’appui comprend également des médicaments destinés au District sanitaire et au COSKAS Santé, ainsi que des kits d’hygiène. Ces derniers sont composés notamment de savon, d’eau de Javel, de Madar et de gels pour les mains.

À travers ce dispositif, la Fondation Nationale Sénégal Solidaire entend contribuer à la prévention des maladies et à l’amélioration de la prise en charge sanitaire durant le Gamou, qui attire des milliers de fidèles à Tivaouane.

Ndeye Diallo (Thiès)