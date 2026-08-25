Sacrée championne régionale séniors après sa victoire 2-0 face à Sandiara FC, ce vendredi au stade Caroline Faye de Mbour, l’ASC Khombole a offert à sa ville une première historique, un an après la célébration du centenaire de la commune. Une finale disputée sous les yeux du président de la FSF, Abdoulaye Fall, clôturant une journée placée sous le signe de la solidarité envers la Ligue de Thiès.

Mbour a été, le temps d’un weekend, la capitale régionale du football thiessois. Après la cérémonie de remise de matériel aux clubs à l’Institut Diambars de Saly, tous les regards se sont tournés vers le Stade Caroline Faye. Ce vendredi, l’enceinte mbouroise a accueilli les finales régionales de la Ligue de Thiès de football dans une ambiance de fête et de forte mobilisation populaire.

La présence du Président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, accompagné d’une importante délégation des différentes composantes du football sénégalais, a donné un éclat particulier à l’événement. Ce déplacement a aussi été l’occasion pour la famille du football de témoigner sa solidarité et son soutien à Me Pape Sidy Lô, président de la Ligue de Thiés, dans un bel élan de fraternité et d’unité. Sur le terrain, le spectacle a été au rendez-vous

Khombole décroche le graal et le billet pour la Coupe LFA

Chez les séniors, la finale tant attendue a tenu ses promesses. L’ASC Khombole s’est imposée avec autorité face à Sandiara FC sur le score de 2 buts à 0, au terme d’un match âprement disputé. Si les deux finalistes avaient déjà validé leur montée en National 2, l’enjeu était de taille : représenter la Ligue de Thiés en coupe LFA (Ligue de Football Amateur). C’est finalement Khombole qui décroche ce précieux billet, sous les yeux de son maire, Maguéye Boye.

Les autres catégories n’ont pas été en reste, avec des finales indécises jusqu’au bout. En juniors, le Stade de Mbour a pris le dessus sur l’Université Club de Thiès à l’issue de la séance des tirs au but. Même scénario chez les cadets, où Mbour Excellence s’est imposé aux tirs aux buts face à ‘’Environnement Foot’’ de Keur Dieumb (Thiès).

REACTIONS Magueye Boye (maire de Khombole) ‘’Notre ambition c’est de retrouver l’élite’’ C’est une victoire historique pour le club qui n’avait jamais remporté le championnat régional. Pour le maire de la commune, Maguéye Boye, présent à Mbour, cette consécration est l’aboutissement d’une vision claire. ‘’C’est tout un plaisir pour tous les Khombolois de venir aujourd’hui remporter la première coupe de l’histoire de l’ASC Khombole en championnat comme en championnat national. Nous avons connu l’élite au début des années 2000, nous voulons la retrouver’’, a-t-il déclaré. Le maire explique ce succès par deux piliers : l’infrastructure et la structure. D’un côté, la mise en place d’un stade fonctionnel qui a permis aux jeunes de s’épanouir et d’exprimer leur talent. De l’autre côté, une équipe dirigeante ‘’très dynamique, très organisée et très engagée’’ autour du président Adama Diop Dia. Au-delà du sport, l’édile y voit un levier de développement : ‘’Le football constitue un moyen d’épanouissement, un moyen de symbiose, de synthèse sociale, mais également un moyen économique.’’ Cette victoire tombe à point nommé pour la ville, fondée en 1925.Pour son centenaire, Khombole s’offre le plus beau des cadeaux. ‘’Pour une commune créée en 1925, cent ans après, il nous fallait cette coupe là pour mieux la célébrer. Tout Khombole est fier de sa jeunesse qui constitue le fer de lance du développement territorial‘’, se réjouit Maguéye Boye. Et de conclure, ambitieux : ‘’À travers le football, nous avons exprimé cette marque de marketing territorial que nous cherchons toujours à exprimer. Notre ambition, c’est de retrouver la Ligue 1 de football professionnel’’. C’est une belle soirée de football qui vient clôturer une journée qui restera comme un symbole fort de la mobilisation et de l’accompagnement du football régional de la Fédération sénégalaise de Football.

PAPE MBAR FAYE