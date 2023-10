Pour lutter contre l’insécurité galopante, le Conseil départemental de Kolda a lancé un vaste programme d’installation de lampadaires solaires dans les écoles et les cimetières. L’objectif est de mettre fin aux multiples cas de vol et d’actes de vandalisme notés dans les écoles et la profanation des tombes.

Le lycée technique de Kolda, situé à 5 km du centre-ville, dispose désormais de l’éclairage public. Les élèves et le personnel administratif faisaient face à l’obscurité qui occasionnait des cas de vol perpétrés par des personnes malintentionnées. ‘’A la rentrée scolaire, le Conseil départemental de Kolda a installé quatre grands lampadaires solaires au sein de l’établissement. Ce qui fait que tout le lycée technique est éclairé et ça contribue à renforcer la sécurité de nos bâtiments et de nos équipements’’, explique le proviseur Babou Faye.

Après le lycée technique, cap sur le lycée Alpha Molo Baldé. Ici, plusieurs lampadaires solaires sont en train d’être installés dans ce temple du savoir en proie à l’insécurité. ‘’Vous voyez, il y aura cinq projecteurs autour des différents bâtiments sensibles. Et ça renforce la sécurité. Parce que nous savons tous que les malfaiteurs sont nombreux. Ils opèrent surtout la nuit et lorsque l’endroit est mal éclairé ou pas éclairé du tout, ils peuvent commettre leurs forfaits avant de disparaitre dans la nature sans être vus’’, indique le proviseur Ibrahima Coulibaly.

Ceci est rendu possible grâce au Conseil départemental de Kolda qui a fait de la lutte contre l’insécurité galopante dans les établissements publics et les cimetières sa priorité. ‘’Les collèges, les lycées et les centres de formation sont souvent agressés et délestés de leurs matériels au cours de l’année scolaire et pendant les vacances. C’est ainsi que le conseil départemental, avec à sa tête le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le professeur Moussa Baldé, a doté les établissements publics et les cimetières qui font souvent l’objet de profanation d’une centaine de lampadaires solaires. Ceci permettra de mieux sécuriser ces lieux’’, martèle Moussa Boiro, secrétaire général du Conseil départemental de Kolda.

Pour renforcer la sécurité dans les lycées, les chefs d’établissement réclament également des agents de sécurité et des caméras de surveillance, pour appréhender les malfaiteurs, les voleurs et les profanateurs.

NFALY MANSALY