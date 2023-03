Les éléments de la police, en collaboration avec les membres du comité de veille, ont mis la main sur un jeune âgé d’une vingtaine d’années. Il a été pris en flagrant délit, ce jeudi 30 mars, alors qu’il avait par-devers lui un sac contenant un crâne et des os d’un garçon âgé de 18 ans décédé.

Les faits se sont déroulés ce jeudi, dans l’après-midi. Les membres du comité de veille du cimetière de Doumassou-Gadapara ont pris en flagrant délit un jeune. Il avait par-devers lui un sac contenant des os et un crâne d’un défunt répondant au nom de Sény Kanté. Un garçon de 18 ans mort et enterré au cimetière de Doumassou-Gadapara.

Selon son père, le garçon est décédé à la suite d'un étouffement causé par un os. Il avait été acheminé dare-dare à l’hôpital régional de Kolda où il a rendu l’âme dans la même nuit.

Selon les personnes qui l’ont arrêté, le mis en cause a expliqué qu’il a été envoyé par un individu qu’il a rencontré dans la commune de Saré Bidji. Ce dernier lui a demandé de lui apporter les ossements d’un défunt moyennant une importante somme d’argent. Il a accepté et le commanditaire lui a remis la somme de 300 mille francs CFA en guise d’avance. Et le reliquat, qui n’est pas spécifié, devait être payé une fois la mission accomplie.

La police est sur les traces de ses complices

Mais mal lui en a pris. Après avoir réussi à déterrer le défunt, il a été pris et mis à la disposition des éléments de la police qui suivent les traces de ses complices.

Aujourd’hui, la plupart des habitants du Fouladou sont convaincus que le trafic d’organes humains est devenu, hélas, une réalité. Une pratique récurrente dans le cimetière de Doumassou-Gadapara qui a subi une série de profanations les 16, 17, 19 et 30 mars.

‘’Si les gens osent entrer dans le cimetière et faire ce que personne n’imagine, c’est dire que le corps humain peut s’acheter en pièces détachées. La demande est forte et est soutenue par certains sorciers, amateurs de sacrifices et fabricants d’amulettes à base d’organes humains’’, se désole Ansou Faty, un des habitants de Doumassou.

Un commerce qui génère beaucoup d’argent

Cette activité commence à attiser la cupidité de trafiquants, d’individus sans foi ni loi qui sont régulièrement à l’affût, devant l’argent que cela génère. Dans le cimetière de Doumassou-Gadapara de la commune de Kolda, la pratique a pignon sur rue.

Dans ce lieu de culte, les cadavres ne sont plus en sécurité dans les tombeaux. De nombreux corps sont mutilés. Face à ces dérives, il est impérieux d’éclairer les lieux et d’élever le mur de clôture. De plus, il faut réglementer les entrées et suivre les faits et gestes des visiteurs.

Conscients de cela, les jeunes de Doumassou et de Gadapara ont mis en place un comité de veille pour surveiller ce lieu du repos éternel.

NFALY MANSALY