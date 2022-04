Législatives diaspora

La cellule Pastef de Lille, dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, annonce qu’elle a investi Fodé Roland Diagne pour les prochaines élections législatives. Leur candidat est un enseignant licencié en histoire à la retraite, le 31 août 2022. ‘’Pour avoir mobilisé les populations de la ville de Tambacounda en février 1983, dans le cadre de Ferñent contre le camouflage d’une épidémie de méningite en paludisme, Diagne Fodé Roland avait été mis aux arrêts un mois suivi de six mois de liberté provisoire avant qu’un non-lieu n’ait été prononcé concernant l’accusation fausse ‘d’atteinte à la sûreté de l’État’ qui le visait dans un contexte de mobilisation nationale et internationale appelant à ‘libérer Fodé’’’, informent ses camarades dans leur note.

Donc, il s’est toujours engagé auprès des communautés. Il est ainsi ‘’un militant de notoriété publique de la diaspora sénégalaise, panafricaine, de l’immigration avec ou sans papiers, des causes démocratiques, anti-racistes et antifascistes des sans voix. Il a été membre de la Direction nationale de l’Union des travailleurs sénégalais en France/AR qui est à l’origine de la conquête du droit citoyen de vote de la diaspora sénégalaise, laquelle a voté pour la première fois en 1998’’. Aussi, ajoute-t-on, ‘’il est, depuis 1996, le porte-parole du combat des sans-papiers pour la régularisation. De 1996 à 2004, il a été un des leaders du combat national de la Coordination nationale des sans papiers avec feu Assane Samb et du Comité des sans papiers 59, longue marche pour les papiers au cours de laquelle des centaines de milliers de sans papiers dont nos compatriotes ont obtenu leurs titres de séjour’’.

...Roland Fodé Diagne n’a pas fait que cela. D’après le communiqué, ‘’il est fondateur et animateur de l’association de la diaspora panafricaine dénommée Collectif Afrique, née en 1994 pour revendiquer la reconnaissance officielle du génocide du Rwanda, un ‘Nuremberg tropical’, expression pour exiger un procès des responsables rwandais et français du génocide et milite pour la solidarité de l’immigration africaine et des internationalistes français avec les luttes des peuples d’Afrique’’.

Il est également un défenseur reconnu des travailleurs en tant que responsable syndicaliste. Il a été élu par ses pairs responsables CGT pour représenter les enseignants des Hauts-de-France à la Commission exécutive nationale de la Fédération des enseignants, de la recherche et de la culture (FERC-CGT) et à celle de l’Union départementale CGT du Nord.

‘’Diagne Fodé Roland a enfin contribué aux Assises nationales de la Sendiaspora en tant que membre du Secrétariat politique de Yoonu Askan Wi, parti qui, avec 14 autres organisations sont en cours de fusion dans Pastef. Il fut une des figures militantes de la diaspora de la campagne pour la députation de Sonko en 2017 et à sa campagne présidentielle de 2019. Nous de la cellule de Pastef/Lille, en accord avec lui, présentons sa candidature à la députation 2022’’, lit-on dans la note.