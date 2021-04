Le premier centre de l’institut Cervantes en Afrique subsaharienne est sur le point de voir le jour à Dakar. Son directeur, Luis Garcia Montero, qui est venu au Sénégal dans le cadre du voyage officiel du chef de gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a profité de l’occasion pour donner les détails concernant l’implantation de ce nouvel établissement (actuellement en rénovation).

L’Espagne est dans la dynamique de renforcer sa présence et sa capacité à promouvoir sa culture et sa langue au Sénégal. Il y a de cela 11 ans, la structure espagnole spécialisée dans les échanges culturels avec le pays, l’Aula Cervantes, a ouvert ses portes au camp Jérémy de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Aujourd’hui, les Espagnols passent à la vitesse supérieure, avec l’inauguration de l’institut Cervantes de Dakar. Une première au Sénégal et en Afrique subsaharienne. Il occupe un immeuble de deux étages (rez-de-chaussée et premier) d'une superficie de 686 mètres carrés, situé sur l’avenue Cheikh Anta Diop.

Dans ce bâtiment autonome construit dans les années 1960, il disposera de quatre salles de classe, d'une bibliothèque, d'une salle polyvalente pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes et de plusieurs bureaux, renseigne le directeur de l’institut Cervantes, Luis Garcia Montero. Il a profité de la visite du Premier ministre espagnol au Sénégal qu’il accompagnait, pour parler du nouveau siège de cet institut qui va absorber l’Aula Cervantes.

Selon M. Montéro, l’objectif de l’institut Cervantes de Dakar dépasse la question linguistique. ‘’On a plusieurs missions académiques à partir de Madrid où on a mis en contact des hispanistes et des chercheurs. On n’est pas seulement au Sénégal pour un transfert de la culture espagnole. Nous voulons une coopération bilatéral’’, dit-il.

Pour lui, cette coopération pourrait permettre un syncrétisme entre les deux cultures, surtout dans ce contexte où l’on note une forte augmentation de l’émigration vers l’Espagne. ‘’Si les réalités sociales de ceux qui viennent d’ici sont mieux connues, cela va faciliter leur insertion sociale en Espagne’’, a-t-il estimé. Ainsi, en compagnie de Néstor Nongo Nsala, Luis Garcia Montero a annoncé que l’institut Cervantes de Dakar disposera aussi d’un cadre pouvant accueillir des artistes sénégalais pour qu’ils se produisent. ‘’Il disposera d'espaces extérieurs pour accueillir des activités culturelles, académiques et de loisirs, ainsi que deux accès différenciés pour le public et les véhicules’’, précise-t-il.

L’espagnol est considéré comme une langue de prestige et fait partie du programme éducatif de nombreux pays. Le Sénégal est l’un des 19 pays d’Afrique subsaharienne où les étudiants d’espagnol peuvent obtenir le Diplôme d’espagnol D’ELE (Espagnol comme langue étrangère).

‘’L’intérêt pour la langue espagnole – et pour sa qualification via le diplôme officiel – est renforcé grâce à l’État sénégalais qui finance, à travers son ministère de l’Éducation, un système éducatif public qui propose l’enseignement gratuit de l’espagnol à plus de 350 000 étudiants’’, informe-t-on. Aussi dans 13 pays de la région, d’hispanistes en activité, répartis sur plus de 30 départements universitaires. Trois de ces départements universitaires, avec une présence de l’espagnol et des études de la langue, se trouvent au Sénégal : l'université Cheikh Anta Diop (Département de langues modernes), l'université du Sahel (Département de langues modernes) et l'université Gaston Berger (Section de langue Espagnole et cultures hispaniques). Ainsi, Luis Garcia Montero a indiqué qu’il accompagne les professeurs à travers des formations et en mettant à leur disposition des moyens technologiques et des matériels didactiques.

