La fougue d’un ‘’Yankee’’ arrivé en politique en 2005

Ayant vécu aux Etats-Unis de 1990 à 2005, Barthélemy Toye Dias est plus connu pour son passage à la tête de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur que pour son parcours académique et/ou professionnel. Présenté comme un produit de l’enseignement privé catholique, il aurait obtenu son MBA en Transport et un Master en Administration publique à la York University de Toronto, au Canada.

C’est en 1990 que Barthélemy Dias a quitté le Sénégal pour les Etats-Unis. Il avait juste 15 ans. Même si le concerné n’aborde pas trop en public cette étape de sa vie, beaucoup de commentaires circulent à ce propos. Certains prétendent même qu’il a été conducteur de camion au ‘’pays de l’Oncle Sam’’. Ce proche du maire de Mermoz Sacré-Cœur précise sans plus de précisions : ‘’Barth a été aux USA pour les études.’’

A l’en croire, celui qui aspire à diriger la mairie de la capitale est titulaire d’un MBA en Transport et d’un Master en Administration publique obtenu à la York University de Toronto, au Canada. On ne saura cependant pas quel genre de travail y a-t-il effectué durant son séjour long de 15 années. Tout au plus, la chronique rapporte qu’il s’y est tapé une belle Américaine et a eu droit à la nationalité américaine.

Moins pour ses performances scolaires et son parcours professionnel, Barthélémy Dias a commencé à se révéler au public sénégalais dans les années 2000, grâce à la politique, à son opposition farouche au régime d’Abdoulaye Wade dont il a été l’un des pourfendeurs les plus irréductibles. C’est en 2005, alors que le Sénégal se profilait vers les élections de 2007, que le ‘’Yankee’’ décide de rentrer au bercail, pour œuvrer au départ du président libéral.

Dans ce dessein, il adhère au Parti socialiste et développe des relations très privilégiées avec l’ancien premier secrétaire Ousmane Tanor Dieng. A force de coups de gueule, de coups de poings, voire de coups de feu, le fils de Jean-Paul Dias donne un nouveau souffle au PS et parvient à gravir très vite les échelons. Secrétaire général du Mouvement national des jeunesses socialistes, secrétaire adjoint à la vie politique, il a également été membre du Bureau politique et du Comité central.

Un profil académique et professionnel qui fait débat

En 2009, il est porté à la tête de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, au détriment de sa concurrente de l’AFP Soham El Wardini. C’est ainsi la consécration d’un engagement sans faille dans la lutte contre le régime libéral.

Réélu en 2014 à la tête de ladite municipalité, Barth a également été député de la 12e législature, malgré ses nombreux déboires judiciaires. Politique téméraire, à la limite très radical dans ses positions, Barth est devenu le chouchou d’une bonne partie de la jeunesse khalifiste. Sa principale force, c’est la fidélité, dont il a fait montre durant toute la période de traversée du désert de son mentor Khalifa Ababacar Sall. Barth a aussi eu à jouer un rôle très actif lors des manifestations de mars 2021, pour défendre l’autre ténor de la coalition Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko. Ce qui finit de lui donner une bonne longueur d’avance dans la course à la candidature pour le contrôle de Dakar.

Barth pourra également compter sur un bilan jugé reluisant par certains de ses administrés de Mermoz Sacré-Cœur.

Réputé très courageux, Barth reste un homme très clivant, en raison de son tempérament et de son ambition démesurée, selon certains de ses détracteurs. Peint comme un va-t-en-guerre, plus prompt au débat de rue qu’au débat d’idées, Barthélemy Dias devra trouver davantage d’arguments pour convaincre l’électorat très exigeant de la capitale.

Par ailleurs, le candidat à la ville de Dakar est aussi souvent attaqué sur ses diplômes. Malgré la revendication de diplômes obtenus en Amérique, certains en doutent et demandent même s’il a pu obtenir le baccalauréat. Sur le site de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, on se contente de le présenter comme un produit de l’enseignement privé catholique.

‘’Il est passé par le collège de la Cathédrale, puis au collège Sacré-Cœur, avant de finir au collège Saint-Michel’’, informe, laconique, le portail. Sans aucune autre précision. Il pourra, dans tous les cas, compter sur son leader Khalifa Ababacar Sall et sur toute la coalition Yewwi Askan Wi pour conserver la capitale dans le giron de Taxawu.

MOR AMAR