À la fois culturelle, spirituelle et éducative, « La Nuit de la Lumière » est initiée par Mina Events dans le but de valoriser les richesses culturelles et religieuses au Sénégal. Ce rendez-vous rend hommage aux guides religieux de chaque tariqa tout en mettant le chant religieux au cœur des activités. La présente édition, qui se déroulera le 11 octobre prochain, est dédiée à la Fayda Tidjaniya.

Administratrice culturelle, régisseuse de production, manager d'artistes et entrepreneure sociale et culturelle, Amy Ndao Diop œuvre depuis 2018 dans la structuration de projets culturels au Sénégal. Ayant accompagné des rappeurs et des malakhmen, elle a fait un constat : les chanteurs sont laissés à eux-mêmes. Or, la fondatrice et PDG de Minas Events est convaincue que la culture, la spiritualité et l'éducation doivent être mises au cœur du divertissement. Ainsi, elle a initié un événement d’envergure : la Nuit de la Lumière.

Cet événement culturel et religieux au programme varié et moderne met les chanteurs religieux au-devant des projecteurs. « Il n’y a pas assez de promoteurs prêts à investir dans un événement dont les chanteurs religieux sont concernés », souligne l’administratrice culturelle, qui se bat pour relever les défis financiers et logistiques.

Le chanteur et porte-parole du groupe Khoudamoul Khayra, Cheikhou Khayri Thiam, abonde dans le même sens. Il est d’avis que les promoteurs ne font appel à eux que durant le ramadan, période à laquelle ils n’ont d'autre choix. Mais il souligne que la responsabilité est partagée. « Les chanteurs religieux sont coincés dans leur propre monde, croyant que les choses doivent se limiter aux zikrs dans les dahiras. Or, le promoteur veut quelqu’un qui puisse promouvoir son événement, drainer une foule. Il veut quelque chose de rentable. »

Une deuxième édition dédiée à la Fayda Tidjaniya

L'événement « La Nuit de la Lumière » a été initié dans le cadre de la valorisation des richesses culturelles et religieuses. Concept inédit au Sénégal, ce premier dîner de gala religieux, bimensuel, vise à rendre hommage aux guides religieux de chaque tariqa. « Ce concept d'événement bimensuel est organisé à Dakar et dans d'autres régions du Sénégal. L’événement célèbre la spiritualité musulmane à travers les chants religieux, les récitations coraniques, les conférences et hommages », explique Amy Ndao Diop, par ailleurs directrice de Sunu Print Group, une structure de sérigraphie et d’impression numérique.

« Chaque édition met à l'honneur une tariqa différente, en valorisant ses écrits, ses figures emblématiques et son impact dans la société, de savoir et de promotion des artistes religieux », ajoute Amy Ndao Diop. Mina se donne pour mission d'innover sans jamais trahir les valeurs du pays, de créer tout en respectant l’héritage des aïeux. « C’est un projet que nous avons mis des années à élaborer ; un projet que certains pensaient irréalisable, mais Dieu merci, non seulement il a vu le jour, mais il commence à inspirer beaucoup d'autres jeunes. Et surtout, il rassemble, unit et permet aux jeunes de mieux s'accrocher à leur religion et à leur tariqa », a-t-elle indiqué.

La deuxième édition aura lieu le 11 octobre prochain, à la Maison des Cultures urbaines (Ouakam), dédiée à la fête de la Tidjaniya avec les Niassènes. Le groupe Khoudamoul Khayra de la Fayda Tidjaniya assurera l'animation musicale, accompagné d'autres acteurs invités.

Le thème choisi, « Fayda et jeunesse », sera porté par la voix de Cheikh Aziz Ndiaye. En outre, les écrits de Cheikh Ibrahima Niasse sur le prophète Mohamed seront mis en lumière. « Ses écrits traversent le temps et continuent d'inspirer des générations entières », souligne l'initiatrice. « Cette Nuit de la Lumière, c'est plus qu'un simple événement. Elle est une mission culturelle, spirituelle et éducative. Elle vise à montrer que notre jeunesse peut s'intégrer dans les valeurs de la Fayda, tout en soutenant les défis de son époque. »

À cet effet, il convient de rappeler, à travers cette édition, que l'héritage de Mawlana Cheikh Ibrahima Niasse, par ses enseignements et ses écrits, reste un phare pour l'humanité. Après certaines éditions, Mina Events compte réunir les artistes des différentes turuq ayant participé à l'événement pour un album suivi d’une tournée nationale voire internationale.

Cheikhou Khayri Thiam de Khoudamoul Khayra, se réjouissant du choix porté sur son groupe, soutient que le chant religieux joue un grand rôle dans le renforcement de la foi des gens.

BABACAR SY SEYE