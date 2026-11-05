Les députés de PASTEF ont trahi le peuple sénégalais et renié l’engagement qu’ils ont martelé tout au long de la campagne des élections législatives. Ils ont sollicité et obtenu une majorité à l’Assemblée nationale au nom d’une promesse claire : donner au Président de la République les moyens de mettre en œuvre son programme et de conduire l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050. Cette majorité devait être un instrument au service du peuple et de l’intérêt national. En rejetant la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, ils ont tourné le dos à cet engagement. Pour des considérations politiciennes, ils ont choisi de faire prévaloir des intérêts de pouvoir sur les impératifs de la Nation.

Un choix dont les premières victimes risquent d’être les Sénégalais. Empêcher le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye d’agir et de réussir semble être devenu le fil conducteur de la stratégie du Président de l’Assemblée nationale. C’était déjà la logique à l’œuvre lorsqu’il dirigeait le gouvernement. Chaque fois que le Chef de l’État est sur le point d’obtenir une avancée économique, financière ou diplomatique, une initiative vient tenter de brouiller le message, refroidir les interlocuteurs et briser la dynamique positive que le Sénégal suscite sous son leadership.

Mais ces manœuvres ne sauraient arrêter la marche d’une Nation. Les gesticulations parlementaires, les coups politiques portés pour entraver l’action publique et les tentatives de fragilisation du mandat présidentiel ne peuvent tenir lieu de projet pour le Sénégal. On ne construit pas un pays en sabotant ses institutions. On ne sert pas le peuple en reniant sa parole. La trahison de la confiance populaire ne saurait prospérer indéfiniment. Notre République est forte. Sa Constitution constitue le rempart de nos institutions et de la continuité de l’État.

Le Sénégal de la vérité, de la parole donnée et de l’engagement républicain poursuivra son chemin. Il poursuivra son redressement économique et financier, ses ambitions de transformation et ses politiques d’accompagnement des populations les plus vulnérables. Le rejet de la LFR 2026 ne sera pas la fin d’une ambition nationale. Il doit au contraire nous rappeler une exigence fondamentale : le Sénégal est plus grand que les ambitions personnelles et les calculs politiciens de ceux qui chaque jour veulent briser son élan.. La trahison d’aujourd’hui va devenir le sursaut de demain. Elle doit être le levain d’un Sénégal plus fort, plus résilient et plus uni autour de son Président de la République, de ses institutions et de son avenir.

Dakar, mardi 3 novembre 2026

Professeur Mary Teuw Niane