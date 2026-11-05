Publié le 5 Nov 2026 - 13:08

Journée de l'écrivain africain

 

La 34ème Journée internationale de l’écrivain africain se tiendra du 7 au 11 novembre prochains, sur le thème ”Écrire pour une quête de l’humanité”, a annoncé, le vice-président de l’Association des écrivains du Sénégal (AES), Seydi Sow. ”Nous nous acheminons vers la 34e journée dont le thème est ‘Écrite pour une quête de l’humanité’. A ce moment précis à travers le monde, il y a des violences, des déchirures, des tensions, il est important d’aller vers la quête de l’humanité, de retrouver cet élément qui nous réunit tous sur la planète Terre qui est notre fondement humain”, a-t-il déclaré.

M. Sow s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue en prélude de cette 34ème de la Journée internationale de l’écrivain africain. La République du Congo est le pays invité d’honneur. ”Le Congo est l’un des pays africains où les écrivains foisonnent, nous connaissons beaucoup de grands écrivains [de ce pays]”, a-t-il soutenu. ”L’écrivain congolais Armel Saint Silvère Dongou est le parrain de cet événement. Il est un grand écrivain qui a produit beaucoup de livres. Nous avons ses ouvrages ici et souhaiterions, durant la journée du parrain, que des textes soient lus à la fois par des écrivains et des journalistes, car c’est un écrivain de qualité.

Nous ne choisissons pas des parrains à la légère”, a ajouté Seydi Sow. ”Si on ne retrouve pas notre humanité, on ne saura pas où aller. Il est important que nous les écrivains, nous les porteurs du verbe, puissions attirer l’attention du reste du monde que nous avons le devoir d’aller vers cette quête de l’humanité”, a-t-il insisté. La plume qui est l’arme principale des écrivains, estime M. Sow, doit ”réveiller cette humanité”.

D’où, selon lui, le choix de ce thème central qu’est ”la quête de l’humanité”. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette journée, notamment, une conférence sur le thème ”Evolution de la littérature négro-africaine, l’attitude dans l’intégration des peuples d’Afrique”. Cette conférence sera animée par le diplomate gambien Mamadou Tangara, selon les organisateurs.

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