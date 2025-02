En tournée dans la région de Ziguinchor afin d’évaluer l’état des infrastructures, de constater l’avancement des travaux en cours et de partager avec les élus territoriaux, les autorités, l’administration déconcentrée et les populations les projets en perspective, le ministre chargé des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a annoncé la visite prochaine du Premier ministre à Ziguinchor. Ce séjour d’Ousmane Sonko, qui s'inscrit dans le cadre du lancement d’infrastructures structurantes, interviendra, selon le ministre, après le vote de la loi de finances rectificative prévu au mois d’avril.

À l’issue du comité régional de développement (CRD) convoqué par le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, le ministre Yankhoba Diémé a exprimé, hier, sa satisfaction quant aux échanges qui ont eu lieu. Selon lui, cette rencontre a largement dépassé ses attentes. Il a souligné l’importance stratégique de la route en construction qui, selon les études initiales, devait relier Dakar à Lagos. Aujourd’hui, cette route constitue un trait d’union entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau.

‘’Le CRD a été franc et fructueux, car chacun a pu exprimer librement ses besoins, en particulier les élus territoriaux. Je suis venu en éclaireur et en mission de prospection en vue de la prochaine visite du Premier ministre. Celui-ci reviendra sur des chantiers d’envergure, notamment le pont de Ziguinchor et ses ouvrages connexes qui transformeront le visage de la ville. Il abordera également la modernisation de l’aéroport de Ziguinchor, pour laquelle nous travaillons activement à sa demande ainsi que d’autres grands projets, notamment ferroviaires’’.

Le ministre a également évoqué plusieurs infrastructures routières essentielles, notamment la route Bignona – Diouloulou - Kafountine, l ’axe Ziguinchor – Cap Skirring, la boucle du Fogny, la finalisation de la RN4 et l’aménagement de l’avenue des 54 Mètres à Ziguinchor et l’axe Tobor - Ziguinchor. ‘’Nous avons été interpellés sur plusieurs projets routiers et pistes de désenclavement. L’ensemble de ces infrastructures sera intégré au Plan Diomaye pour la Casamance, qui ne se limite pas uniquement aux infrastructures, mais prend en compte le développement global de la région. Le président de la République a d’ailleurs donné des instructions claires au Premier ministre pour accorder une attention particulière à la Casamance’’.

‘’Nous attendons aussi le vote de la loi de finances rectificative en avril’’

La venue prochaine du Premier ministre permettra d’annoncer officiellement les projets prioritaires pour la région. ‘’Pour ma part, en tant que ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, je viens faire l’état des lieux. Le Premier ministre détaillera les décisions à venir’’, a précisé Yankhoba Diémé.

Il a également souligné que la date de la visite du chef du gouvernement sera annoncée sous peu. ‘’Les ministères concernés travaillent pour que tout soit prêt avant la fin du mois de mars. Nous attendons aussi le vote de la loi de finances rectificative en avril, qui garantira la soutenabilité budgétaire des projets prévus dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance. Le Premier ministre communiquera à ce moment-là sur la date exacte de sa visite. Ce dossier est une priorité pour lui’’, a-t-il affirmé.

Après avoir visité les travaux de la route reliant Sénoba à Ziguinchor et Mpack, à la frontière avec la Guinée-Bissau, le ministre s’est félicité de leur état d’avancement. Il a confirmé que l’infrastructure routière sera livrée et ouverte à la circulation d’ici la fin de l’année 2025. ‘’Nous maintenons l’objectif de livrer cet ouvrage avant la fin de 2025’’, a-t-il déclaré. Il a précisé que pour des raisons de commodité, une partie de la route est déjà ouverte à la circulation. ‘’C’est le chantier le plus avancé parmi ceux que j’ai visités’’, a-t-il conclu.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)