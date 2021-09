La 7e édition de l’Université du navetane a été lancée, hier, à Thiès, par le ministre des Sports Matar Ba. Il s’agit, pour cette année, de discuter de l’implication des ASC dans le processus de développement économique et l’employabilité des jeunes.

Le sport est un facteur de cohésion sociale et de développement économique. C’est dans ce sens que le mouvement navetane a initié la réflexion sur le rôle qu’il pourra jouer dans le progrès économique et social du Sénégal. ‘’Une citoyenneté active au service du navetane : les ASC, levier de développement économique et social’’, est le thème choisi par l’Organisme national pour la coordination des activités de vacances (Oncav).

‘’Le développement économique d’un pays est l’affaire de tous. C’est pourquoi nous avons choisi ce thème pour voir comment le mouvement navetane peut participer activement au développement du Sénégal’’, a expliqué le président de l’Oncav, Amadou Kane. La rencontre a réuni tous les acteurs du mouvement navetane du Sénégal. Et il a été aussi question de discuter de la place des femmes dans les associations sportives et culturelles. Une initiative saluée par le ministre des Sports qui s’est félicité de la présence, pour la première fois, d’une commission féminine dans le mouvement navetane.

Matar Ba, qui a présidé la rencontre, est revenu sur l’importance du thème qui est d’actualité. ‘’L’Université du navetane est une véritable université du savoir. La contribution du mouvement associatif au développement est un sujet d’une grande préoccupation pour l’Etat et les associations elles-mêmes’’, a dit Matar Ba. Pour le ministre, le moment a été bien choisi pour organiser cette rencontre. ‘’En cette période de pandémie de Covid-19 où tout est remis en cause, où on assiste au bouleversement économique, le temps est plus que jamais à la réflexion et à la confrontation intelligente des expériences sportives’’, a-t-il ajouté.

Lors de cette rencontre, un appel a été aussi lancé aux collectivités territoriales pour une plus grande implication des ASC. Les activités du navetane ont démarré un peu partout dans le pays. Plus de 300 mille licences ont été homologuées et la demande est supérieure, selon le président de l’Oncav. Le mouvement va aussi jouer un rôle citoyen dans la lutte contre la Covid -19. Cela passe par les campagnes de sensibilisation, le respect des mesures barrières, mais aussi la vaccination contre le coronavirus.

JEANNE SAGNA (THIES)