À l’occasion de la Journée internationale de la poésie célébrée le 21 mars dernier, des acteurs culturels ont lancé officiellement un festival de la poésie qui va sillonner les écoles élémentaires, avec comme thème l’Environnement.

‘’Sédarisons, Haidarisons (NDLR : en référence aux actions de l’environnementaliste Ali Haidar) le monde’’ est le concept choisi pour célébrer la nature, l’environnement à travers la poésie. Il est une initiative de l’artiste poète et slameur Marcel Cassien Badji. Dans un entretien avec ‘’EnQuête’’, il a expliqué que ‘’c’est un concept environnemental où la poésie sert d’éveil. Nous vivons dans un environnement qui est menacé et on a choisi deux icônes, chacune dans son domaine, pour célébrer la nature. Il s’agit du président-poète Léopold Sédar Senghor et l’écologiste Ali Haidar. C’est une manière pour nous de leur rendre hommage”.

Pour cette première édition du festival, un thème particulier est choisi. ‘’Nous avons le devoir d’entretenir, de défendre, de protéger et de nous préoccuper de notre environnement. On a décidé de mettre le focus sur les arbres, car ils sont les maîtres de la vie. L’environnement nous interpelle, parce qu’au moment où il sera en crise, ça sera la fin du monde’’, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, ce programme a pour cible principale le public scolaire, les élèves. ‘’On veut mettre le focus sur l’éducation, surtout la sensibilisation des élèves qui sont au niveau de l’élémentaire. On veut révolutionner le monde et pour le faire, on doit passer par l’éducation et la culture. Ce sont les élèves qui vont dérouler le programme. On ne fera que les encadrer. Ils vont faire des dessins, des tableaux sur l’environnement, les déchets plastiques, le réchauffement climatique et la pollution. Il y aura des master class sur le slam’’, a-t-il renseigné.

Toutefois, rappelle-t-il, c’est leur propre vision sans l’accompagnement des autorités concernées.

