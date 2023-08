Hier, à Dakar, s'est tenu le lancement officiel des activités d'Assurance pour le Développement du commerce et de l’investissement en Afrique (Atidi) au Sénégal.

L'Assurance pour le Développement du commerce et de l’Investissement en Afrique (Atidi) a procédé, hier, au lancement de ses activités au Sénégal, pays devenu actionnaire de l'organisation en 2021, avec comme priorités les secteurs alignés sur le plan national de développement du pays. Elle met à la disposition des entreprises un réseau mondial de partenaires financiers solides. De plus, elle les aide à renforcer la rentabilité des sociétés et garantit que leurs projets seront financés.

''Cette rencontre constitue une formidable occasion pour le secteur privé sénégalais et les investisseurs de notre pays de pouvoir saisir toutes les opportunités qu’offrent une institution comme Atidi'', a déclaré, hier, le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Samb.

Parlant de l'importance du lancement des activités de cet assureur, il soutient que la réponse convenable aux attentes légitimes de la population, majoritairement jeune, ne saurait se faire sans des investissements massifs, à la fois publics et privés ; sans davantage d’insertion de nos entreprises dans les chaines de valeurs mondiales et sans plus de commerce intra-africain pour une croissance tirée par des secteurs intensifs en emplois, mieux formalisés et capables d’offrir des opportunités à cette population en quête de mieux vivre.

''Les institutions panafricaines de financement, de par leur bonne appréciation des risques sur les investissements, des risques souvent surestimés par d’autres bailleurs, doivent contribuer à la densification de ces investissements, en mobilisant les capitaux qu’il faut pour créer ces emplois'', a indiqué M. Samb estimant que des institutions comme Atidi jouent leur partition dans ce mouvement.

En effet, depuis plus de 20 ans, Atidi œuvre pour attirer et promouvoir les investissements directs étrangers en Afrique en offrant une large gamme de produits d’assurance et de garanties. Ayant été convaincu par la valeur des options offertes par Atidi, l’Etat du Sénégal a décidé d’y adhérer, en 2021, et s’est engagé dans une très forte collaboration avec l’Institution.

Abdoulaye Samb note que l’adhésion du Sénégal s’inscrivait dans la volonté du gouvernement d’accroître l’investissement privé, en ligne avec les objectifs du Plan d’action Prioritaire Ajusté et accéléré (PAP2A) dans un contexte de Covid. Ainsi, l’ambition du Sénégal, dit-il, est qu’Atidi joue un rôle de catalyseur et de facilitateur dans le financement des projets structurants inscrits dans le Plan Sénégal émergent (PSE), notamment le Plan d’Action Prioritaire dans sa phase 3 (PAP3) en cours d’élaboration.

Ainsi, le ministère des Finances et du Budget a invité les acteurs à saisir l’occasion de cet atelier de lancement pour amorcer des discussions en vue d’identifier des projets concrets à réaliser. Il a encouragé le secteur privé à se familiariser avec les offres proposées par Atidi. ''Les banques, assurances et entreprises ont tout à gagner à renforcer leurs liens avec l’institution et à explorer avec elle des solutions pour la mobilisation de capitaux. Atidi a soutenu beaucoup de projets d’investissements emblématiques au Sénégal. Il a apporté son soutien aux entreprises impliquées dans le commerce, notamment celui des produits énergétiques'', a-t-il lancé.

Vison 2063 de l’UA

Poursuivant, Abdoulaye Samb avance que la présence et le rôle joué par Atidi s’inscrit en cohérence avec la vision 2063 de l’Union Africaine et le renforcement du commerce intra-africain. En effet, cette vision 2063 est sous-tendue par l’ambition de construire un ''continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine''. La priorité est à l’accélération des échanges de biens et services. ''Les exportations intra Afrique représentent 12% du total des exportations des pays africains. Beaucoup peut encore être fait pour renforcer les liens commerciaux entre nos pays ; et le secteur privé a son rôle à jouer'', a dit M. Samb.

Il invite Atidi à apporter tout son soutien au secteur privé pour que la mise en œuvre des engagements inscrits dans la Zone de Libre-échange continentale africaine puissent se matérialiser. ''Monsieur le Directeur général, monsieur le Ministre des Finances et du Budget me charge de vous réitérer le soutien total de l’Etat du Sénégal à toutes les institutions panafricaines de financement du développement dont bien entendu Atidi'', a-t-il rapporté.

A noter qu'Atidi dispose d'un portefeuille actif au Sénégal d'une valeur de 390 milliards de FCFA (soit 658 millions de dollars US) dans les secteurs de l'énergie et du gaz, de finance et de l'assurance, ainsi que du commerce et des transports.