Le Secrétariat permanent de la Ligue démocratique élargi aux 46 secrétaires généraux de fédération du parti s’est réuni ce dimanche 9 juillet 2023, à la permanence nationale, sous la présidence du camarade Nicolas Ndiaye. Selon une note parvenue à ‘’EnQuête’’, les ‘’jallarbistes’’ ont réaffirmé leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yaakaar ‘’pour poursuivre la riche expérience entamée depuis 2012’’, disent-ils. ‘’Considérant l’enjeu capital de l’élection présidentielle du 25 février 2024, le parti exhorte les parties prenantes de Benno Bokk Yaakaar à renforcer l’unité et la cohésion de la coalition.

Il appelle à des concertations inclusives pour désigner un candidat unique et consensuel de Benno Bokk Yaakaar capable de conduire la coalition à une victoire massive en février 2024’’. Même si, selon la note parvenue à ‘’EnQuête’’, les camarades de Nicolas Ndiaye disent garder un œil sur les processus d’unification en cours des forces de gauche. ‘’Le Secrétariat permanent élargi réaffirme la disponibilité de la LD à tout mettre en œuvre pour l’avènement d’une gauche plurielle forte capable de peser davantage sur le cours des événements’’, indique le communiqué.

...Également, la rencontre a permis au Secrétariat permanent élargi d’apprécier le message à la Nation du chef de l’État du 3 juillet 2023, lors duquel il a pris la décision de ne pas présenter sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. La LD a tenu à lui rendre un vibrant hommage, ‘’pour cet exemple de démocratie et de respect de la parole donnée’’.

S’agissant des émeutes des 1er et 2 juin 2023, le SEP élargi dit condamner vigoureusement les saccages de biens publics et privés, ayant conduit, hélas, à mort d’hommes, des jeunes notamment. Et appelle les autorités compétentes à procéder à toutes les enquêtes nécessaires pour sanctionner les commanditaires et les auteurs de ces actes meurtriers, conformément aux lois en vigueur dans le pays.