LE « XXIème SIÈCLE », SIÈCLE DE TOUS LES DANGERS POUR L’HUMANITÉ

John KEATS : « LA TERRE EST UNE VALLÉE OÚ POUSSENT DES ÂMES »

« En ces temps de misères omniprésentes et de violences aveugles », sans que les gens aient le courage de se l'avouer, le constat est unanime que le monde chemine tranquillement vers le précipice si rien n'est fait pour arrêter ces massacres en cours, massacres des hommes, comme des principes et des valeurs qui donnent sens au mot CIVILISATION.

Car un monde civilisé est celui où, par des codes écrits et le plus souvent des codes non écrits, les sociétés humaines se distinguent de la vie des espèces animales. Celles-ci, même en jungle, s'imposent un mode de fonctionnement qui préserve l'écosystème qui leur garantit leur survie.

Notre monde est devenu totalement toxique, une arène impitoyable qui nous soumet tous à la loi du plus fort, où les injustices sociales et les inégalités grossissent, les enfants sont assoiffés et affamés.

Quand des hommes décident de franchir des normes que des espèces animales s’imposent, il y a bien lieu d’interroger notre humanité.

QUE DEVONS-NOUS FAIRE POUR QUE PERDURE L’EXISTENCE DE NOTRE UNIVERS VIVANT ?

Nous avons un devoir impérieux de combattre tout ce qui peut empêcher l’humanité de se constituer. Il nous faut prendre en charge la douleur du monde, l’extrême exigence de dignité, de compassion et de sens de la justice, ainsi que la totale ouverture à la résonance universelle. Sinon, nous risquerions de nous entretuer jusqu’au dernier, et tout serait vain.

Il nous faut refuser de rester passifs, nous indigner, rejeter l’indifférence et canaliser nos colères. Ce, face aux iniquités en une force constructive pour bâtir un avenir plus juste, plus solidaire, et empreint d’amour et de paix.

Cette capacité d’indignation peut devenir un puissant moteur d’espoir, d’actions concrètes et d’engagements durables qui transcenderaient nos limites personnelles.

Je ne crois pas qu’il y ait une éthique digne de l’homme qui soit autre chose qu’une esthétique assumée de la vie.

Le thème du siècle, que je voudrais avoir comme thème de ma prochaine exposition : la « NOUVELLE HUMANITÉ À BÂTIR », nous devons en débattre sans nous préoccuper outre mesure de ce que ça donne ou pas dans le court terme.

En ce siècle de catastrophes naturelles ou écologiques, tous les signaux sont au rouge : une insuffisance en eau, un épuisement des phosphates, du sable et des métaux, un effondrement du stock de poissons, la saturation des terres agricoles.

● le TRE (Ratio entre l'énergie investie et l'énergie récupérée, utilisable) baisse pour le pétrole, les agrocarburants, le gaz naturel, l’hydroélectricité, le nucléaire etc.

[Source : Comment tout peut s'effondrer, de Paul Servigne et R Stevens, Seuil 2015]

Un réchauffement inéluctable de 1,5 à 2*C, aux effets globaux irréversibles et particulièrement hostiles à la vie dans son ensemble.

L’IA, oú en sommes en effet ?

De 2025 à la fin du siècle, l’intelligence artificielle surpassera l’intelligence humaine, les « humains non augmentés » deviendront presque totalement inutiles, nous dit-on.

Le monde sera bientôt inondé d’appareils, d’outils et de structures extrêmement utiles qui ne laisseront aucune place au libre arbitre des personnes.

Cent milliards d’objets connectés annoncés pour 2050, ce qui pourrait être l’une des questions économiques les plus importantes du 21e siècle.

Que feront les humains conscients le jour où ils auront des algorithmes non conscients capables de faire mieux qu’eux ?

Nous vivons à présent le déchaînement des réseaux sociaux et nous ne sommes pas assez préparés à vivre ce nouveau paradigme. Une humanité où la réalité virtuelle contient le réel, contrairement à ce que nous connaissions, une humanité où le réel contenait le virtuel.

Aujourd’hui, le MARCHÉ impose de plus en plus sa dictature au monde. Il amplifie la concentration des richesses ainsi qu’il réduit la pénibilité du travail par les robots mimétiques. A contrario, ce MARCHÉ augmente le nombre de chômeurs. Il facilite le transhumanisme qui inquiète et fascine en même temps. Il rend précaire la perspective d’une paix durable du fait d’une grande vague de réarmement. Ce MARCHÉ favorise surtout aussi la naissance de nouveaux mouvements sociaux qui sont portés par des « provocateurs d’émotions collectives , » spécialistes d’un « monde qui nous offre un faux sentiment de bien-être en nous gavant de contenus qui, selon l’utilisation que nous faisons de nos réseaux, nous plaît, nous conforte dans nos croyances et nous donne l’impression de faire partie d’une meute qui, comme nous, a raison contrairement aux autres qui bien sûr ont tort ». LE DANGER EST LÀ.

Au lieu de nous réunir, les réseaux sociaux nous ont éloignés. Au lieu de bâtir des communautés, ils ont créé des sectes. Au lieu de partager la bonne nouvelle, ils sont devenus des apôtres des fausses nouvelles.

Les réseaux sociaux installent les hommes dans une nouvelle société, celle de la « PAUVRETÉ EMBELLIE », où l’idolâtrie de soi est présente chez le grand nombre, l'individu devient spectateur de sa propre vie.

L’homme décrit ses tristesses et ses désirs, ses pensées passagères, la foi en une beauté, qu’elle puisse être avec une probité profonde et calme.

Les publications (photos de vacances, moments festifs, etc.) créent une illusion d’accomplissement, même pour ceux qui vivent dans des conditions modestes ou précaires. Les apparences deviennent le masque d’un quotidien parfois marqué par des insécurités économiques ou sociales.

En exhibant des instants choisis, on se convainc soi-même d’un bonheur qui, bien souvent, reste superficiel et éphémère.

Le bonheur devient avant tout une image performative, souvent détachée des réalités matérielles.

Derrière ce phénomène se cache une tension entre une résilience face aux difficultés et une aliénation par l’apparence, qui appelle à repenser nos rapports à la technologie, à la vérité et à l’équité sociale.

POUR QUELLE FINALITÉ ?

Pour installer les Hommes dans un univers qui ne serait pas vrai, un univers uniquement fonctionnel où se déploieraient des éléments indifférenciés, uniformisés, uniformes qui se mouvraient de façon absolument interchangeables. Un nouvel ordre des robots, et non de la vie.

Rien n’est à l’avance perdu, les choses pourraient ne pas être toutes aussi saisissables, qu’on voudrait en général nous le faire croire ; la plupart des événements seront indicibles, ils s’accompliront dans des espaces où aucun mot n’a jamais pénétré.

Soyons patients, sans mauvaise volonté et en grappe pour mieux servir la vie, tous les scientifiques sérieux qui construisent des modèles connaissent les limites de leurs propres chimères, même s’ils prennent la grosse tête à un moment de leurs vies, ils savent néanmoins que toute la vie ne peut se résumer à un choix rationnel égoïste.

« Il faut racheter le monde par la beauté : beauté du geste, de l’innocence, du sacrifice, de l’idéal ».

Fait au Penc. 1.9/ atelier LebergerdelîledenGor

Le 20 Janvier 2025

Abdoulaye DIALLO / LebergerdelîledenGor