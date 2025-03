Faut-il toujours craindre le regard des autres et agir en fonction de leur jugement ?

Ne vaut-il pas mieux s’autoriser à être simplement soi-même ?

« Deviens ce que tu es », « be yourself ! » : rien n’apparaît plus légitime que de vivre en accord avec notre moi singulier, retrouver notre véritable individualité, en cessant de régler notre être sur celui des autres…

Nous sommes englués dans un univers de représentation et ce n'est pas de sitôt que nous parviendrons à fissurer cette représentation du monde qui nous conduit dans un environnement de carton-pâte et d’imposture.

Et c'est même à se demander si nos impostures ne sont pas nos véritables triomphes tant les fausses valeurs, les consensus mous, la tiédeur généralisée, la fausse dévotion, les fausses indignations, les solidarités maquillées sont prégnants.

Derrière la grande farce du vide, se déploie la face hideuse de nos canulars, escroqueries, mystifications et autres impostures tellement humaines et qui servent d'abord à nous mettre devant nos vanités. Le clinquant des corps sociaux n'en devient supportables que passé par les armes d’une dérision salvatrice .

Il va sans dire que le chemin vers soi demande du courage, celui de sortir de sa zone de confort autant que celui d'oser surprendre ou de déstabiliser son entourage. Mais c'est à cette double condition que nous pouvons écrire notre propre scénario et « risquer l'élan qui nous met au monde ».

Notre première naissance fait de nous un être physique, mais c'est à nous de nous mettre au monde pour la deuxième fois.

Évidemment, il n'existe aucune recette magique pour passer du jeu de rôle à l'authenticité, mais on peut s'entraîner, comme un sportif, avec régularité et concentration.

Et si aujourd’hui, on faisait l’effort conscient d’être authentique là où nous avions l’habitude d’être assujettis, d’être silencieux ou de chercher à ne pas déplaire ?

Selon l'auteur et coach en développement personnel Jeanne Gagnon, " Être authentique, ce n’est pas seulement ne pas mentir, c’est aussi oser dire « la vérité, » notre vérité.

Ce n’est pas seulement être franc envers les autres c’est aussi, et surtout, être vrai envers soi-même.

C’est dire non, enfin, quand on n’en peut plus de dire oui.

C’est aussi oser dire oui à autre chose, alors que la peur nous faisait dire non chaque fois qu’une nouvelle opportunité se présentait.

Ce n’est pas seulement oser s’affirmer une fois, c’est s’affirmer jusqu’à ce que l’autre ait compris.

C’est accepter de vivre ses émotions de joie et de peine quand elles surgissent et ne pas les retenir pour ne pas perdre la face.

C’est accepter d’exprimer sa colère lorsqu’il le faut, mais sans perdre le contrôle.

C’est oser être différent des autres, dans notre opinion, nos goûts, nos valeurs, et s’aimer complètement tels que nous sommes.

C’est suivre l’élan de notre âme, même si le chemin à emprunter n’est pas encore clair.

C’est refuser de vivre dans la négativité des autres pour laisser s’exprimer tout ce que nous sommes et permettre à notre propre énergie positive de prendre toute la place.

C’est dire je t’aime, sans rien attendre en retour.

C’est s’occuper de soi quand notre corps et notre âme le réclament, ou simplement quand nous en avons envie.

C’est laisser tomber les masques pour donner la chance aux autres de nous connaître tels que nous sommes vraiment.

C’est ne plus jouer de « game » dans nos relations et être vigilant pour toujours s’exprimer à partir de notre vrai ressenti.

Être authentique, c’est s’aimer d’abord, pour mieux accepter les autres ensuite.

C’est dire et non plus se taire."

Être en conformité avec soi par-delà les conventions sociales et toutes les formes de mensonge et de conformisme : cette exigence renvoie à ce qu’il est convenu d’appeler l’éthique de l’authenticité.

Adhérence totale à sa propre existence, adéquation à son individualité subjective, restitution complète de soi au soi : c’est un régime de vérité à l’égard de sa propre subjectivité que célèbre l’éthique moderne de l’authenticité.

Soyons toujours vrai au risque de tout ce qui en peut arriver. La justice elle-même est dans la vérité des choses!

Par Khady GADIAGA