Le contrôle de la production à l’aune du first oil/first gaz

Introduction

Le Sénégal est entré dans l’ère de la production de pétrole et de gaz avec les démarrage presque simultané des champs de Sangomar pour le pétrole et de GTA pour le gaz que nous partageons avec la Mauritanie. En cette période cruciale devant marquer le début d’une transformation profonde de notre économie du fait de l’importance des ressources budgétaires attendues, la maximisation du contenu local et le contrôle autonome de la production constituent un impératif auquel les autorités devraient très rapidement se focaliser.

Dans le cadre de l'exploitation des champs pétroliers, il est essentiel dès le début de mettre en place des systèmes de contrôle de production efficaces afin de maximiser les rendements et assurer la sécurité des opérations. Ce processus permet de surveiller en temps réel les paramètres de production, de détecter les éventuels problèmes et de prendre des mesures correctives. Il s'agit d'une étape cruciale pour garantir la rentabilité et la durabilité des activités pétrolières mais aussi et surtout la sincérité des chiffres. Il en va de même pour assurer l'efficacité opérationnelle, la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. Il importe dès lors de voir comment un contrôle efficace de la production peut influencer la rentabilité et la durabilité des activités pétrolières. Les opérateurs disposent de systèmes éprouvés de contrôle de la production et des divers paramètres liés au produit et mettent à la disposition des membres de la JOINTVENTURE et de l’Etat, des rapports périodiques de production mais un Etat avisé ne devrait pas se contenter d’un système déclaratif.

Nos représentants, investis de cette mission de contrôle, que sont Petrosen et la Direction des hydrocarbures ont certes la possibilité de placer des agents sur les plateformes pour prélever eux-mêmes les données à partir des compteurs et ainsi pouvoir les comparer avec les rapports fournis mais cela n’est pas comparable avec le fait de disposer d’outils, j’allais dire d’un système personnel, de contrôle propre à l’Etat qui prélèvent les données depuis les têtes de puits et les autres compteurs installés à différents endroits du FPSO(usine flottante de production et de stockage).

Quand bien même les outils de mesure sont calibrés et certifiés par des organismes mondialement reconnus, ils doivent périodiquement être soumis à des tests de métrologie qui vérifient leur fiabilité. Il s’y ajoute que les données produites sont reprises par de puissants systèmes informatiques conçus pour en faire les traitements souhaités et restituer les informations produites.

Les fondements du contrôle de la production

Le contrôle de la production renvoie à l'ensemble des processus visant à superviser, réguler et optimiser l'extraction du pétrole sur les champs pétroliers. Cela inclut la surveillance des débits de production et leur régulation, la gestion des pressions dans les puits, ainsi que la mise en place de stratégies pour maximiser l'efficacité des opérations. Il est essentiel pour garantir l'efficacité et la sécurité des opérations. Sans un contrôle adéquat, il y aurait des risques de défaillance des équipements et d'accidents. Il vise ainsi des objectifs multiples allant de l'optimisation des rendements à la réduction des risques opérationnels. En effet, en régulant la production, on peut mieux prévenir les ruptures d'équipements, assurer la sécurité des travailleurs et minimiser les pertes de production. Les enjeux sont donc très importants, car un contrôle inadéquat pourrait avoir des conséquences graves pour l'ensemble du processus d'extraction du pétrole.

Les principes et les outils du contrôle de la production

Comme tout process le contrôle de production repose sur des principes et des outils. Il s’agit des différentes méthodes et technologies utilisées pour surveiller et réguler la production de manière efficace et efficiente, afin de garantir un processus de production optimal. Parmi ceux-ci, la régulation de la pression et de la température occupe une place prépondérante.

Les méthodes de contrôle de la production sont variées et jouent un rôle crucial dans la gestion des opérations sur les champs pétroliers. La surveillance en temps réel, les capteurs avancés et les systèmes de régulation permettent de garantir une production de pétrole stable et fiable.

L’utilisation des technologies avancées joue un rôle crucial dans l'optimisation des opérations et la maximisation du rendement. Ces dernières permettent de surveiller en

temps réel les paramètres de production, d'anticiper les problèmes potentiels et de prendre des décisions éclairées.

Les systèmes de surveillance en temps réel fournissent une visibilité instantanée sur les opérations de production. Ils permettent de collecter, d'analyser et d'interpréter les données en temps réel, ce qui est essentiel pour détecter les fluctuations et les anomalies dans le processus de production. Grâce à ces systèmes, l’Etat est à mesure de faire une injonction aux opérateurs de réagir rapidement aux changements et prendre des mesures correctives, contribuant ainsi à une production plus stable et cohérente.

Il en va de même de l’utilisation de l’intelligence artificielle et l'apprentissage automatique qui transforment le contrôle de la production en permettant aux systèmes de s'adapter et

d'apprendre des modèles de production. Grâce aux modèles prédictifs qui intègrent des systèmes experts, ces technologies permettent de prévoir des résultats, des événements,

des comportements des puits ou des tendances de production, par l'analyse de données et l'utilisation d'algorithmes évolués d'apprentissage.

Ces technologies permettent d'analyser de vastes ensembles de données, des big data, pour identifier des schémas et des tendances qui échappent souvent à l'œil humain. Elles permettent de prédire les pannes, optimiser les processus de production et minimiser les pertes tout en maximisant la production et réduisant les coûts opérationnels.

Les défis du contrôle de la production

La gestion des risques et des incidents constitue l'un des principaux défis du contrôle de la production sur les champs pétroliers. Il est essentiel de développer des stratégies solides pour anticiper et gérer les risques liés aux opérations de production, afin de garantir la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. Cela implique la mise en place de mesures préventives, la formation du personnel, ainsi qu'une gestion efficace des situations d'urgence. En outre, la collaboration avec les autorités chargées de la réglementation est cruciale pour assurer la conformité aux normes et réglementations en matière de sécurité et de protection de l'environnement.

Dans le cadre du contrôle de la production sur les champs pétroliers, la gestion des risques et des incidents revêt une importance capitale. Il est nécessaire de mettre en place des

protocoles et des processus rigoureux pour évaluer, prévenir et gérer les risques potentiels liés aux opérations de production. Cela implique la mise en œuvre de programmes de

sécurité, la formation du personnel, ainsi que la surveillance continue des installations. De plus, il est essentiel d'établir des plans d'intervention d'urgence pour faire face aux

incidents éventuels et limiter leur impact sur l'environnement et les personnes impliquées.

Les questions environnementales

La durabilité et l'impact environnemental doivent être au cœur des préoccupations en matière de contrôle de la production sur les champs pétroliers. Il est essentiel de trouver

un équilibre entre les impératifs de production et la préservation de l'environnement. Cela implique l'adoption de technologies et de pratiques respectueuses de l'environnement,

telles que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gestion responsable de l'eau et des déchets, ainsi que la remise en état des sites après l'exploitation. Parallèlement,

il est important de s'engager dans une démarche d'amélioration continue pour minimiser l'empreinte environnementale des activités de production.

Conclusion

Comme on le voit, le contrôle de la production sur les champs pétroliers est un élément crucial pour assurer l'efficacité et la rentabilité des opérations. Il permet de maintenir une

production optimale tout en minimisant les risques et en assurant la durabilité environnementale. Les avancées technologiques, telles que les systèmes de surveillance en temps réel et l'intelligence artificielle, offrent des solutions innovantes pour relever les défis liés au contrôle de la production.

En outre il assure à l’Etat la possibilité d’obtenir des données fiables, exactement les mêmes que celles que prélèvent les opérateurs à la source et ainsi pouvoir valablement challenger

ces derniers sur la détermination des parts de production, entre autres aspects hautement stratégiques. Le partage de production dans les projets en cours étant basé sur un modèle en cinq tranches utilisant des intervalles de production journalière dont chacune détermine la part de l’Etat et celle des opérateurs. Ces parts de production qui reviennent à l’Etat et celles

qui reviennent aux opérateurs. évoluent généralement en pas de 5 points de pourcentage de la cagnotte à se partager. Cela signifie en d’autres termes que pour une petite variation

d’un baril de la production journalière sur les bornes supérieurs des intervalles, l’Etat gagne ou perd 5% dans le partage de production. Dit autrement sur Sangomar la production

déclarée est de 100 000 barils par jour, si on produisait 101 000 barils/jour les parts de l’Etat augmenteraient de 5%. L’Opérateur a-t-il intérêt à rajouter ce baril ? L’Etat doit-il

rester muet sur cette question quand on peut supposer que qui peut produire 100 000/jour devrait pouvoir raisonnablement faire 101 000 ?

Voici entres questions qui mériteraient une prise en charge diligente au lieu de se focaliser sur une dénonciation des contrats qui mèneraient inéluctablement vers une impasse désastreuse pour notre industrie pétrolière et partant pour l’image de notre pays.

En définitive, une approche proactive, intégrée, lucide et responsable est essentielle pour garantir le succès à long terme dans ce domaine.

Mor Ndiaye Mbaye

DG Du Cabinet de Conseil IOGS

Ex. ST-CNSCL