La lutte contre la pandémie de Covid-19 est arrivée à un niveau où le vaccin est perçu comme la solution principale pour vaincre le virus. Dans ce cadre, la production devient une nécessité pour chaque Etat qui en a la possibilité. Le ministre de la Santé et l’Action sociale indique que les jeunes de 18 ans peuvent maintenant aller se vacciner.

‘’Dans notre stratégie de vaccination, nous avons désormais élargi la cible. Maintenant, à partir de 18 ans, les populations sénégalaises peuvent aller se vacciner’’, a informé, hier, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, lors de la cérémonie de réception d’un don de 151 200 doses du vaccin Johnson & Johnson par les Etats-Unis d’Amérique à l’Etat du Sénégal.

Pour renforcer la présente campagne de vaccination, poursuit-il, ‘’à partir du 26, nous allons recevoir d'autres vaccins, cette fois de Sinopharm. Et nous allons poursuivre. Dans le cadre de l'Union africaine, nous attendons encore un don extrêmement important de Johnson & Johnson. Et cela est en cohérence avec la politique volontariste du président qui consiste à ne pas attendre, mais à y aller, et à tout faire pour que le Sénégal puisse disposer de vaccins en quantité suffisante’’.

Le ministre renseigne qu’au-delà de ces 324 000 doses attendues de la part de l’Union africaine, d’autres lots sont prévus pour permettre de toucher le maximum de Sénégalais dans cette campagne de vaccination.

Dans le moyen et long terme, le Sénégal veut se lancer dans la production de vaccins. Puisque l’obtention du vaccin est un parcours du combattant pour les Etats non-producteurs. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr souligne le positionnement du Sénégal pour devenir bientôt un hub dans la production vaccinale. ‘’Avec l'Institut Pasteur et beaucoup de partenaires financiers et techniques dont les Etats-Unis, nous sommes effectivement dans cette perspective de faire en sorte que, courant 2022, au Sénégal, on puisse effectivement commencer la production de vaccins. Ce qui va naturellement positionner le Sénégal comme étant un hub de production qui permettra, non seulement au Sénégal, mais dans toute la sous-région, que la vaccination soit d'accès facile’’.

L’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal renchérit que ce projet passera par un transfert de technologies et la transparence. Il va favoriser la création d'emplois. L’Institut Pasteur est en pole position pour abriter ce centre de production de vaccins anti-Covid. ‘’Nous avons vu que l'Institut Pasteur de Dakar a déjà de l'expérience pour fabriquer des vaccins. On n’est pas en train de commencer à zéro. On peut essayer de voir s'il y a possibilité de faire un transfert de technologies. Parce qu'il y a déjà des capacités pour fabriquer le vaccin contre la fièvre jaune. Et puis, il y a des gens capables qui sont indiqués pour faire ça. Donc, nous voulons continuer à travailler avec les compagnies américaines pour voir si on peut avoir des transferts de technologies et aider quelques pays à la production du vaccin’’, a expliqué le Dr Tulinabo Salama Mushingi, Ambassadeur des USA à Dakar.

‘’Mais, d’ores et déjà, a indiqué Abdoulaye Diouf Sarr, nous nous réjouissons et remercions les USA pour cette marque importante de solidarité. Aujourd'hui, ils envoient un signal fort au monde ; c'est d'essayer de résoudre la fracture vaccinale. Parce que, jusque-là, le monde vit une fracture vaccinale qui est inadmissible’’.

Ainsi, malgré cette tension notée par le ministre, le Sénégal a entamé une campagne laborieuse de vaccination dont l’objectif global visé est de vacciner au moins 9 millions de Sénégalais. Dans ce cadre, il apprécie à sa juste valeur le don de vaccins. Pour lui, il s'agit d'un don important, parce que devant nous permettre d'accélérer la mise en œuvre de notre stratégie de vaccination. ‘’Vous savez que nous avons reçu plusieurs doses de vaccins depuis le début, et ces derniers temps, nous avons senti une tension au niveau des stocks de vaccins. Ce don, donc, vient à son heure’’.

Il ajoute que la vaccination est véritablement une solution très importante contre la propagation de la pandémie.

IDRISSA AMINATA NIANG