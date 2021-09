Le ministre de la Jeunesse a déclaré être candidate aux Locales, dans la commune de Golf-Sud. Devant la pléthore de candidatures, elle appelle à des primaires.

Depuis plusieurs mois, sa candidature est portée par différentes franges de la commune de Golf-Sud. Ce samedi, c’est la ministre de la Jeunesse elle-même, qui s’est jetée dans la mare, lors d’une mobilisation des grands jours. Néné Fatoumata Tall a déclaré sa candidature aux prochaines joutes électorales, dans la commune de Golf Sud. Elle estime qu’il est temps qu’on élise des femmes jeunes à la tête des collectivités locales, vu qu’elles ne sont que deux sur les plus de 550 collectivités.

Face à la pléthore des candidatures qui se sont déclarées dans cette commune, elle invite à l’organisation de primaires, pour donner le dernier mot à la base. ‘’Je ne voulais même pas venir dans cette rencontre, mais le bonheur du Safar (mois du Magal de Touba) m’a poussée à sauter de là où j’étais et de venir diriger cette rencontre. Votre mobilisation m’a séduite. Vous m’avez requinquée de forces. Nous sommes de cette commune. Nous y sommes née, y avons grandi, avant de devenir ministre. Donc, nous savons qui est qui et qui fait quoi ici. Il y a trop de bruit pour ces élections, mais tout le monde sait que la majorité est avec nous. Les jeunes, les femmes et les vieux sont avec nous. Donc, j’en appelle au calme et à la sérénité. C’est juste des élections. Mon souhait est qu’on organise des primaires pour donner le dernier mot à la base. La seule condition que je demande est qu’elles soient organisées par des structures légales du parti’’, a lancé la ministre devant une foule monstre.

Elle fait remarquer que trois candidatures ont été déclarées dans la commune dont celle de l’actuelle mairesse ‘’qui est au crépuscule de sa gestion et un autre qui n’a jamais battu campagne pour le parti’. Donc, elle estime qu’elle est la candidate idéale, vu qu’elle a toujours été là, depuis les premières heures de l’APR. Elle a pris part à toutes les élections, depuis 2012. ‘’On les voit s’activer et parler de BBY, mais ils n’ont jamais battu campagne pour le parti. C’est aujourd’hui où tout est rose qu’ils se disent membres de BBY. Mais tel n’a jamais été le cas, lors des dernières Locales. Ici, tout le monde se connait. Qu’on arrête de se leurrer, mais aussi les insultes et invectives. Soyons polis et calmes, car la commune nous appartient’’.

En verve, elle ajoute : ‘’Nous restons à l’écoute du chef de l’État. Mais ce qui est sûr est qu’on a vu qu’ils ont commencé à importer des leaders. Ce qui me fait rire. La majorité est avec nous. Celle qui peut donner une excellente victoire roule pour Néné. La victoire est acquise. Nous avons une coalition forte, solide, qui a gagné toutes les élections. Nous sommes pour la démocratie. Elle n’est pas pour les plus riches. L’argent ne peut pas acheter une victoire. Rien ne nous ébranle. Nous sommes très calmes, mais ne sommes pas des poltrons. Il faut que cela soit clair’’.

Offensive, elle poursuit ses diatribes : ‘’Parmi nos adversaires, il y a une vieille et une personne plus âgée que nous de plus de 10 ans et qui est très agité. Mais notre chance est que nous sommes jeune en plus d’être une femme. Il faut qu’on donne la gestion des mairies aux femmes. En 2014, BBY avait fait face à un des candidats déclarés et nous avons gagné. Nous allons retourner à la base et continuer le travail, car l’objectif est de gagner les Locales. Nous n’avons pas le temps pour les détails. Le bon choix, c’est nous. Nous incarnons le leadership, la cohésion, l’avenir. Nous sommes crédible, loyale, sincère et très proche de la population’’.

CHEIKH THIAM